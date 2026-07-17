În acest context, Mihai Cârlugea, administrator al unei firme de import de forță de muncă, a explicat pentru Libertatea ce înseamnă practic pentru firmele de recrutare această schimbare.

Ce spune Mihai Cârlugea despre platforma WorkinRomania

„Dacă pe data de 8 august platforma devine operațională pentru agențiile de recrutare și pentru companiile care doresc să angajeze și pentru unii și pentru alții în mod simultan, este inutil. Pentru că, în conformitate cu legea nouă care a intrat acum în vigoare, o societate comercială din România, ca să angajeze lucrători străini trebuie să apeleze la o agenție autorizată”, e de părere Mihai Cârlugea.

Acesta a mai adăugat faptul că, dacă pe 8 august această platformă devine operațională, până când agențiile nu se autorizează, nu se va întâmpla nimic.

„Doar după ce se autorizează agențiile va începe să funcționeze. Nu este clar cât durează procedura de autorizare. Și nu este clar pentru că nu s-a mai întâmplat vreodată pe legea aceasta și pe procedura aceasta, nu s-a mai făcut procesul. Și atunci nimeni nu știe cât durează. Poate unele vor avea documentația pregătită în câteva zile și vor trimite dosarul la analize și se va rezolva foarte repede”, spune Cârlugea.

„Oricum va dura o perioadă. Abia din momentul în care agențiile devin operaționale, abia atunci poate să înceapă efectiv din nou activitatea, până atunci nu se întâmplă mare lucru, asta în ideea în care considerăm că obiectivul este ca o societate comercială din România care are nevoie de lucrători străini să poată să aplice. Nu va putea să aplice decât după ce se vor autoriza primele agenții și atunci va fi obligată să apeleze la acele prime agenții care se autorizează. Ceea ce e destul de ciudat”, a adăugat interlocutorul Libertatea.

Cum vor fi afectate agențiile mici și mijlocii de plasare a forței de muncă

Întrebat cum vor fi afectate agențiile mici și mijlocii de plasare a forței de muncă, acesta a răspuns: „Deja sunt afectate. Pentru că de la sfârșitul lunii aprilie, de când a apărut această lege, sunt două sisteme informatice diferite. S-a funcționat până la sfârșitul lunii aprilie și se funcționează într-o anumită formă și în momentul de față printr-o platformă care ține de Inspectoratul pentru Imigrări. Pe legea nouă se va funcționa pe o platformă care ține de Ministerul Muncii, ANOFM. ANOFM, AJOFM, două lucruri complet diferite în momentul de față. Platforma nouă nu este funcțională. Cea veche este funcțională, practic, să zicem, 10% din ceea ce funcționa înainte, de aproape 3 luni de zile – 3 luni de zile înseamnă aproape un sfert din anul calendaristic 2026”.

Mihai Cârlugea susține că activitatea este afectată și că va fi afectată în continuare, fiindcă se discută de o lege nouă, care va funcționa în prima perioadă cu neclarități, neconcordanțe.

„Câtă vreme angajatorii din România, pe lângă toate problemele care existau dinainte, să zicem, au mai avut și piedica asta, da, cu certitudine activitatea este afectată și va fi afectată în continuare, pentru că noi discutăm de o lege nouă care, din experiența pe care o avem legată de orice altă lege emisă în România, în prima perioadă va funcționa cu neclarități, neconcordanțe, necesitatea de clarificări. E un domeniu cu totul nou pentru cei de la Ministerul Muncii, care nu au avut până acum, n-au trecut prin procesul ăsta de emitere de documente, avize de muncă pentru lucrători străini. Trebuie să învețe procesul ăsta”, a mai declarat Cârlugea.

Cârlugea mai spune că lucrurile vor necesita, cu certitudine, un timp până când vor începe să funcționeze, până când se standardizează mecanisme, proceduri de lucru.

„Din punctul meu de vedere este lipsit de orice logică ca timp de trei luni de zile, într-o perioadă care este vârf de activitate cum sunt lunile aprilie, august, septembrie pentru două sectoare care sunt critice, respectiv Horeca și Construcțiile, să blochezi pur și simplu, sau să semiblochezi activitatea. Este lipsit de orice logică din punct de vedere al eficienței, productivității și suportului pentru activitatea IMM-urilor. Și acest lucru va continua. Cu certitudine, lucrurile vor necesita un timp până când vor începe să funcționeze, până când se standardizează mecanisme, proceduri de lucru.

Mai mult decât atât, discutăm de autorizarea unor agenții și este cu certitudine, vor fi unele ale căror dosare, probabil, vor ajunge mai repede și vor forța IMM-urile să meargă la ele, că așa e legea făcută. Indiferent de prețul cerut, indiferent de condițiile pe care le oferă.”, a încheiat Cârlugea.

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