Plecarea lor a devenit însă rapid virală în mediul online, după ce actrița a filmat o scenă plină de umor cu care mulți parteneri se vor identifica instantaneu. Totul a pornit de la o recomandare simplă, primită de roșcată înainte de a începe să își facă bagajele. „El: să nu îți iei multe bagaje că stăm doar 4 zile”. Realitatea a fost cu totul alta.

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Cristina Ciobănașu: „Nu doar iubitul a fost cel chinuit de geamantane”

Deși festivalul din Cluj durează mai puțin de o săptămână, volumul bagajelor cu care cei doi au apărut la destinație sugerează mai degrabă o vacanță prelungită. Cu multă autoironie, Cristina a recunoscut că organizarea garderobei este punctul ei slab.

„O boală de care mi-e greu să mă vindec. Stăm 4 zile și am haine pentru două săptămâni. Voi cum stați cu împachetatul? Tot ca mine?”, i-a întrebat actrița pe urmăritorii ei de pe Instagram.

Reacția iubitului, surprinsă pe cameră

Cristina a publicat și dovezile din teren, arătându-l pe Alexandru Mureșan în timp ce se deplasa cu bagajele. Tânărul a fost surprins cu un rucsac în spate, un alt rucsac negru într-o mână și trăgând după el două trolere. Momentul culminant al postării a fost însă expresia facială a acestuia. În clipul postat de vedetă, Alexandru se întoarce spre cameră cu o privire complet resemnată și ușor amuzată, moment pe care Cristina l-a taxat imediat cu textul: „Și fața lui”.

Actrița a ținut să facă o precizare importantă la final. „Stați fără griji, nu doar iubitul a fost cel chinuit de geamantane”, a adăugat ea, pregătită acum pentru maratonul de distracție și schimbările dese de outfituri de la Electric Castle.

Foto: Instagram

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