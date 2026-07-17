Rezervări și taxe obligatorii pe cele mai populare plaje

Pe insula Sardinia, din Italia, autoritățile au introdus sisteme de rezervare pentru a limita numărul turiștilor pe plaje considerate sensibile din punct de vedere ecologic, scrie Forbes.

De exemplu, accesul la plaja La Pelosa este permis doar pe bază de rezervare, între 15 mai și 15 octombrie. Numărul maxim de turiști este limitat la 1.500 pe zi. Conform site-ului oficial de rezervări, 500 de locuri pot fi rezervate în avans pentru întregul sezon, iar alte 1.000 sunt disponibile cu două zile înainte de data vizitei, relatează Fox News.

Pentru a intra, persoanele de peste 12 ani trebuie să achite o taxă de 3,50 euro și să prezinte un cod QR între orele 08.00 și 18.00.

Cererea este atât de mare încât toate locurile disponibile în avans sunt deja epuizate până pe 15 septembrie, notează Fox News.

O altă destinație populară, Cala Goloritzé, permite accesul doar pe bază de rezervare între aprilie și octombrie.

Aici, accesul este limitat la 250 de persoane simultan, iar rezervările pot fi făcute cu până la 72 de ore înainte. Vizitatorii plătesc o taxă de 7 euro, iar copiii sub 6 ani beneficiază de intrare gratuită. Administratorii recomandă planificarea din timp, deoarece locurile se ocupă rapid.

Creșterea turismului și protecția mediului

Datele Institutului Național de Statistică din Italia (ISTAT) arată că, în primul trimestru al anului 2026, numărul sosirilor turistice a crescut cu 4,2%, iar numărul nopților de cazare cu 7,5%. În acest context, autoritățile italiene încearcă să găsească soluții pentru a face față fluxului crescând de turiști și pentru a proteja resursele naturale.

Sebastiano Venneri, reprezentant al grupului de mediu Legambiente, a declarat pentru The Times: „Trebuie să facem ceva, având în vedere că numărul turiștilor la nivel global crește de la 1 miliard în anul 2000 la o estimare de 2 miliarde până în 2030”.

Cum au reacționat turiștii online

Noile restricții au generat dezbateri aprinse, unii turiști văzând în ele o necesitate, iar alții criticând limitarea accesului la plajele publice. „A devenit doar o altă etapă de planificare a vacanței”, a scris un utilizator pe Reddit. Alții s-au declarat nemulțumiți de sistem: „Cine beneficiază de asta? Cu siguranță nu clienții”, a comentat un alt utilizator.

Un alt internaut a fost mai tranșant: „Mai multe plaje gratuite!”.

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