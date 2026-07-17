Potrivit Poliției de Frontieră Române, mașina era transportată pe o platformă în momentul în care a fost oprită pentru control.

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Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Huși și ai Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Vaslui au organizat, în data de 13 iulie, o acțiune pentru prevenirea și combaterea traficului cu autoturisme furate.

În timpul verificărilor, în jurul orei 13.30, oamenii legii au oprit în localitatea Râșești un ansamblu format dintr-un microbuz și o remorcă tip platformă, pe care era transportat un autoturism fabricat în anul 2023.

Verificările efectuate de polițiști au arătat că autoturismul figura deja în bazele de date internaționale.

„Existând suspiciuni cu privire la situaţia juridică a autoturismului transportat, au fost efectuate verificări suplimentare, ocazie cu care polițiștii de frontieră au constatat că acesta figurează în bazele de date ca fiind căutat pentru confiscare, semnalare introdusă de autoritățile din Cehia, începând cu data de 12.07.2026”, a precizat Poliția de Frontieră.

Astfel, alerta fusese introdusă de autoritățile cehe cu numai o zi înainte ca vehiculul să fie depistat pe teritoriul României.

Mașina, evaluată la aproximativ 785.000 de lei, a fost reținută pentru continuarea cercetărilor.

„Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări în cauză pentru săvârşirea infracţiunii de tăinuire, iar autoturismul, în valoare de aproximativ 785.000 de lei, a fost reținut în vederea continuării cercetărilor”, a adăugat Poliția de Frontieră.

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