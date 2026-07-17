Potrivit Poliției de Frontieră Române, mașina era transportată pe o platformă în momentul în care a fost oprită pentru control.

Un porsche albIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 3

Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Huși și ai Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Vaslui au organizat, în data de 13 iulie, o acțiune pentru prevenirea și combaterea traficului cu autoturisme furate.

În timpul verificărilor, în jurul orei 13.30, oamenii legii au oprit în localitatea Râșești un ansamblu format dintr-un microbuz și o remorcă tip platformă, pe care era transportat un autoturism fabricat în anul 2023.

Verificările efectuate de polițiști au arătat că autoturismul figura deja în bazele de date internaționale.

„Existând suspiciuni cu privire la situaţia juridică a autoturismului transportat, au fost efectuate verificări suplimentare, ocazie cu care polițiștii de frontieră au constatat că acesta figurează în bazele de date ca fiind căutat pentru confiscare, semnalare introdusă de autoritățile din Cehia, începând cu data de 12.07.2026”, a precizat Poliția de Frontieră.

Astfel, alerta fusese introdusă de autoritățile cehe cu numai o zi înainte ca vehiculul să fie depistat pe teritoriul României.

Mașina, evaluată la aproximativ 785.000 de lei, a fost reținută pentru continuarea cercetărilor.

„Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări în cauză pentru săvârşirea infracţiunii de tăinuire, iar autoturismul, în valoare de aproximativ 785.000 de lei, a fost reținut în vederea continuării cercetărilor”, a adăugat Poliția de Frontieră.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
E breaking news-ul lunii în politica românească, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Astăzi, 17.07.2026, Sorin Grindeanu a făcut anunțul pe care nici colegii lui nu se așteptau să-l audă. Într-o mișcare fulger, liderul PSD tocmai a dat o veste importantă
Viva.ro
E breaking news-ul lunii în politica românească, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Astăzi, 17.07.2026, Sorin Grindeanu a făcut anunțul pe care nici colegii lui nu se așteptau să-l audă. Într-o mișcare fulger, liderul PSD tocmai a dat o veste importantă
Tudor Chirilă l-a atacat mai dur ca oricând pe Nicușor Dan! Ce a spus artistul despre șeful statului și despre Sorin Grindeanu i-a surprins pe toți! Mesajele curg
Unica.ro
Tudor Chirilă l-a atacat mai dur ca oricând pe Nicușor Dan! Ce a spus artistul despre șeful statului și despre Sorin Grindeanu i-a surprins pe toți! Mesajele curg
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
Elle.ro
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
gsp
Pălmuit de Bellingham după fluierul final! A urmat o încăierare generală la Anglia - Argentina
GSP.RO
Pălmuit de Bellingham după fluierul final! A urmat o încăierare generală la Anglia - Argentina
Duce scandalul din Anglia - Argentina la următorul nivel! I-a cerut OFICIAL lui Infantino suspendarea a ȘASE jucători
GSP.RO
Duce scandalul din Anglia - Argentina la următorul nivel! I-a cerut OFICIAL lui Infantino suspendarea a ȘASE jucători
Parteneri
Breaking! Cei doi soți din București, dați dispăruți pe Transalpina, au fost găsiți
Libertateapentrufemei.ro
Breaking! Cei doi soți din București, dați dispăruți pe Transalpina, au fost găsiți
O mai știți pe Romica Jurca, cea mai cunoscută doamnă de la Meteo? Azi e pensionară, o doamnă respectată și iubită, dar stai să vezi ce s-a aflat despre fiul ei. Nimeni, dar nimeni nu s-ar fi așteptat la asta. Păcat!
Avantaje.ro
O mai știți pe Romica Jurca, cea mai cunoscută doamnă de la Meteo? Azi e pensionară, o doamnă respectată și iubită, dar stai să vezi ce s-a aflat despre fiul ei. Nimeni, dar nimeni nu s-ar fi așteptat la asta. Păcat!
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate

Știri România

Variantele PNL pentru viitorul prim-ministru. Sighiartău: E greu de realizat un guvern tehnocrat
Interviu
Politică 11:37
Variantele PNL pentru viitorul prim-ministru. Sighiartău: E greu de realizat un guvern tehnocrat
Dezvăluiri despre implicarea lui Nicușor Dan în revolta din PNL. Robert Sighiartău: președintele a participat la întâlniri cu gruparea Veștea
Exclusiv Interviu
Politică 07:00
Dezvăluiri despre implicarea lui Nicușor Dan în revolta din PNL. Robert Sighiartău: președintele a participat la întâlniri cu gruparea Veștea
Parteneri
Cum reușește un fermier din Olt să vândă pepenii de opt ori mai scump decât alți producători
Adevarul.ro
Cum reușește un fermier din Olt să vândă pepenii de opt ori mai scump decât alți producători
Rapid și-a pierdut portarul. Pleacă liber de contract și trebuie plătit încă un an! Exclusiv
Fanatik.ro
Rapid și-a pierdut portarul. Pleacă liber de contract și trebuie plătit încă un an! Exclusiv
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Financiarul.ro
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Parteneri
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
Elle.ro
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda
Viva.ro
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda

Monden

Cum a apărut Marius Elisei, după ce în ultimele luni nu s-a știut nimic despre el. Fostul soț al Oanei Roman a transmis un mesaj
Stiri Mondene 14:00
Cum a apărut Marius Elisei, după ce în ultimele luni nu s-a știut nimic despre el. Fostul soț al Oanei Roman a transmis un mesaj
Alessandra Stoicescu, gazda primului podcast filmat în metrou. Actorul Marius Manole este invitatul ei
Stiri Mondene 13:00
Alessandra Stoicescu, gazda primului podcast filmat în metrou. Actorul Marius Manole este invitatul ei
Parteneri
„De la fetița fără petreceri, la diva din Capri!” Scrisoarea emoționantă scrisă de Ramona Olaru la 37 de ani
TVMania.ro
„De la fetița fără petreceri, la diva din Capri!” Scrisoarea emoționantă scrisă de Ramona Olaru la 37 de ani
Un comandant deconta adidaşi şi tricouri din banii Armatei. Punea militarii să-i zugrăvească şi să-i gătească
ObservatorNews.ro
Un comandant deconta adidaşi şi tricouri din banii Armatei. Punea militarii să-i zugrăvească şi să-i gătească
Detaliul observat de prea puțini oameni. Toate privirile au fost la rochie, dar iată ce poartă Mirabela Grădinaru pe deget... Nicușor Dan a încercat să acopere secretul
Libertateapentrufemei.ro
Detaliul observat de prea puțini oameni. Toate privirile au fost la rochie, dar iată ce poartă Mirabela Grădinaru pe deget... Nicușor Dan a încercat să acopere secretul
Parteneri
Internetul a explodat! Cele mai tari meme-uri după ce Spania a învins-o pe Franța în semifinale » „Dictatorul” Mbappe a devenit bebelușul lui Yamal
GSP.ro
Internetul a explodat! Cele mai tari meme-uri după ce Spania a învins-o pe Franța în semifinale » „Dictatorul” Mbappe a devenit bebelușul lui Yamal
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
GSP.ro
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
Parteneri
ANM anunță un weekend de foc. Caniculă, furtuni și grindină în mai multe zone din țară
Mediafax.ro
ANM anunță un weekend de foc. Caniculă, furtuni și grindină în mai multe zone din țară
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Wowbiz.ro
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Wowbiz.ro
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Mii de romance isi sarbatoresc AZI onomastica!! Ce sa pui in buzunar ca sa iti mearga bine tot anul
Redactia.ro
Mii de romance isi sarbatoresc AZI onomastica!! Ce sa pui in buzunar ca sa iti mearga bine tot anul
Diana, românca de 15 ani dată dispărută în Italia, a fost găsită. Unde se afla adolescenta
KanalD.ro
Diana, românca de 15 ani dată dispărută în Italia, a fost găsită. Unde se afla adolescenta

Politic

Variantele PNL pentru viitorul prim-ministru. Sighiartău: E greu de realizat un guvern tehnocrat
Interviu
Politică 11:37
Variantele PNL pentru viitorul prim-ministru. Sighiartău: E greu de realizat un guvern tehnocrat
Sorin Grindeanu, despre o alianță PSD - AUR: „Nu exclud… Am respect pentru votanți și pentru români”
Politică 09:11
Sorin Grindeanu, despre o alianță PSD – AUR: „Nu exclud… Am respect pentru votanți și pentru români”
Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
Ioana Țiriac, ipostază inedită. Cum s-a fotografiat unica fiică a miliardarului Ion Țiriac
Fanatik.ro
Ioana Țiriac, ipostază inedită. Cum s-a fotografiat unica fiică a miliardarului Ion Țiriac
Cea mai bună dietă pentru sănătatea creierului
Spotmedia.ro
Cea mai bună dietă pentru sănătatea creierului