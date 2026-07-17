Andreea Popescu a vorbit deschis cu urmăritorii săi despre viața de după divorțul de Rareș Cojoc și a făcut o mărturisire neașteptată. Influencerița spune că, deși primește numeroase mesaje și complimente din partea femeilor, foarte puțini bărbați o contactează pe rețelele de socializare. Curioasă să vadă cine i-a scris, aceasta a verificat mesajele primite pe Instagram și a avut parte de o surpriză.

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Andreea Popescu spune că este abordată foarte rar de bărbați

După divorțul de Rareș Cojoc, Andreea Popescu continuă să fie foarte activă pe rețelele de socializare, unde le povestește urmăritorilor despre schimbările din viața sa.

Recent, influencerița a mărturisit că, în urma unei discuții cu o prietenă, și-a dat seama că este contactată foarte rar de bărbați, motiv pentru care a decis să verifice mesajele primite pe Instagram.

„De când sunt în această situație superbă de femeie singură, de-a lungul timpului, mi-au scris câțiva bărbați. Nu foarte mulți. Câțiva. Nu exagerat. Câțiva. Și ieri eram într-o conversație cu o prietenă de-a mea și vorbeam cu acest social media. Și m-am dat seama că mă caută prea puțini bărbați. Și atunci am avut curiozitatea să intru prin message request. Pentru că mie îmi scriu 99% femei. Și am intrat să cercetez un pic Instagramul ăsta, păi nu se poate, măi”, le-a spus Andreea Popescu urmăritorilor săi.

„Multe femei îmi scriu cât sunt de frumoasă”

Influencerița a explicat că primește frecvent mesaje din partea femeilor, care îi transmit aprecieri și îi spun că arată foarte bine după divorț. În schimb, spune că mesajele din partea bărbaților sunt foarte puține.

„Multe femei îmi scriu cât sunt de frumoasă, cât sunt de minunată, cât am înflorit, cât am înverzit, dar bărbați mai deloc și nu pot să înțeleg de ce. Cred că sunt blestemată. M-a blestemat cineva. E clar”, a susținut influencerița.

Ce mesaj a găsit în Instagram

După ce a verificat mesajele primite, Andreea Popescu a descoperit că unul dintre puținii bărbați care i-au scris era un utilizator pe nume Ionel. Influencerița a povestit că inițial s-a bucurat când a văzut mesajul, însă conținutul acestuia a surprins-o.

„Dau scroll mult așa și într-un final îl găsesc pe Ionel. L-am găsit pe Ionel care mi-a scris. Doamne, eram așa încântată. Îmi scrie Ionel un mesaj foarte interesant, că nu știe între cine se aleagă. Era foarte confuz. Între mine sau Oana Roman. Nu știa. Adică era foarte, foarte indecis și mă ruga să-l ajut să aleagă.

Și am deschis poza lui Ionel. Adică, atunci când te gândești la Ionel, are și un nume predestinat. Doar că atunci când am deschis poza m-am speriat. Și nu știa Ionel, oare să te aleg pe tine sau pe Oana Roman? Și acum nu știu ce să-i răspund lui Ionel. Vă rog frumos să mă ajutați”, a povestit Andreea Popescu.

Viața după divorț, un subiect despre care vorbește des cu urmăritorii

De la despărțirea de Rareș Cojoc, Andreea Popescu a ales să vorbească deschis despre experiențele sale și despre noua etapă din viață. Pe rețelele de socializare, influencerița împărtășește frecvent momente din viața de zi cu zi și răspunde întrebărilor primite din partea comunității sale.

Cea mai recentă confesiune, legată de mesajele primite pe Instagram și de modul în care este abordată de bărbați, a stârnit numeroase reacții și comentarii din partea urmăritorilor.

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