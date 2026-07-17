La finalul întâlnirii, consilierul prezidențial Radu Burnete a anunțat că Ministerul Muncii va publica proiectul de lege pe site-ul oficial în cel mai scurt timp, chiar în cursul zilei de astăzi, informează news.ro. Această mutare va deschide o fereastră scurtă de consultări, oferind formațiunilor politice și partenerilor sociali timpul necesar pentru a studia textul documentului.

„Avem un guvern interimar, care a jucat mai degrabă un rol de secretariat în aceste discuţii. Ministerul Muncii va publica pe site, cât de curând, acest proiect. Astăzi la Cotroceni, reprezentanţii partidelor s-au întâlnit, le-au fost prezentate discuţiile din ultimele două luni. A fost o dezbatere tehnică despre ce este în acest proiect, urmând ca partidele să aibă câteva zile în care să analizeze ceea ce văd acolo, să poarte alte discuţii cu sindicatele, cu familiile ocupaţionale”, a declarat Radu Burnete după discuţiile de la Palatul Cotroceni.

Următorul pas decisiv va avea loc la începutul săptămânii viitoare. Liderii politici de la vârful partidelor sunt așteptați marți la Palatul Cotroceni pentru a încerca să tragă o concluzie finală.

„Ne vom reuni din nou, cel mai probabil la începutul săptămânii viitoare, marţi, cu reprezentanţii partidelor, dar în prezenţa liderilor politici, pentru a încerca să tragem o concluzie, sau pentru a încerca partidele să tragă o concluzie, dacă reuşesc să îşi asume un proiect pe care să îl depună la Parlament şi să fie adoptat, astfel încât România să îndeplinească jalonul din PNRR” a mai spus Radu Burnete.

„Cam ăsta este procesul, aici suntem, eu sper că vom reuşi să facem acest lucru şi să nu pierdem acei bani şi să avem un cadru de salarizare publică mult mai echitabil. O să vedem săptămâna viitoare, după aceste discuţii, ce opinii vor avea ele (n.r.: partidele politice). Astăzi am avut doar un schimb de întrebări şi aşa mai departe, nimeni nu poate să şi-l asume fără să-l citească”, a încheiat Radu Burnete, care s-a arătat totuși încrezător că proiectul va fi adoptat.

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