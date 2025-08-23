Mariajul dintre Ilie și Ioana Năstase a ajuns la final! După luni de speculații și zvonuri despre separarea lor, cei doi urmează să divorțeze oficial în instanță. Ioana Năstase a fost cea care a depus actele de divorț, iar judecătorii au stabilit deja primul termen al procesului: 30 octombrie 2025, ora 15:30. În documentele depuse, Ioana Năstase apare în calitate de Reclamant, iar fostul mare campion la tenis, Ilie Năstase, este trecut drept Pârât, potrivit spynews.ro.

Cei doi s-au căsătorit în 2019, însă povestea lor de iubire nu a rezistat testului timpului. Pentru Ilie Năstase, acesta va fi al cincilea divorț, după alte patru mariaje eșuate.

Ce spune Ioana Năstase despre divorțul de Ilie

În urmă cu mai bine de o lună, Ioana Năstase a vorbit deschis despre decizia de a se separa, în cadrul emisiunii Viața fără filtru. Aceasta a mărturisit că Ilie știa despre intenția ei de a pune capăt relației și că, în prezent, tot ce își dorește este liniște. Mai mult, Ioana a precizat că nu va avea nicio pretenție la averea fostului sportiv în cadrul partajului.

„El m-a urmărit și când am fost la notar. Știe de divorț. Știe că voiam să divorțăm de ceva timp. Vreau doar liniște. Atât îmi doresc! Și când vom ajunge la partaj, prefer să îi las tot și să trăiesc în liniște”, a spus Ioana Năstase, în timpul unei conversații telefonice, la Viața fără filtru.

Procesul de divorț se anunță a fi unul discret, însă atrage atenția publicului, dat fiind statutul celor doi soți și istoria personală a lui Ilie Năstase, unul dintre cei mai cunoscuți sportivi din România.

