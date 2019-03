„Sunt foarte fericit. Gabriela a venit cu ideea numelui şi ne-a plăcut foarte mult. Fetiţa este foarte bine, a păpat. Gabriela trebuie să înceapă mobilizarea după operaţie. Este bine. Am depăşit episodul Andreei Bălan, am înţeles că este un caz unic. Am avut emoţii diferite faţă de la Victoria. Totul este bine, suntem fericiţi. Cred că marţi sau miercuri va fi externată. A fost şi Victoria la spital, o să vină şi azi, vrem să facem cunoştinţă. Nu a băgat-o în seamă pe Iris şi pe drum jumătate de drum îi spunea numele, chiar dacă nimeni nu mă crede”, a spus Tavi Clonda la Antena Stars.

„Iris a adus primăvara în sufletele noastre, dar şi căldură şi mult soare afară!”, a scris Tavi Clonda pe Instagram, alături de prima imagine cu fetiţa cea mică, Iris.

Gabriela Cristea a născut cea de-a doua fetiţă, duminică, 17 martie, în jurul orei 11:40, prin cezariană. Anunțul a fost făcut de Tavi Clonda, soțul vedetei, la Antena Stars.

