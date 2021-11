Cosmin Natanticu și soția sa au fost eliminați de la „Asia Express”, după ce diamantul din cufărul lor era roșu. Cei doi au părăsit competiția în lacrimi, dezamăgiți că nu au putut continua cursa prin Israel. Într-un interviu pentru Revista VIVA!, fostul concurent a dezvăluit care a fost primul lucru pe care l-a făcut atunci când a ajuns acasă. După probele dificile pe care le-au avut la „Asia Express”, soții Natanticu au plecat în vacanță, unde s-au relaxat și s-au refăcut după aventura vieții lor.

„Cred că, atunci când am ajuns acasă, am plecat direct în vacanță, unde am dormit şi am dormit, şi am şi mâncat, dar am dormit după”, spune Cosmin Natanticu pentru VIVA!.

Fostul concurent de la „Asia Express” a vorbit și despre cele mai dificile probe pe care le-au avut în concurs. „Cele mai grele, pentru mine, au fost traseele, căldura și faptul că am fost în pandemie și era foarte greu să te primească cineva în mașina sau în casa lui”, declară Natanticu.

Trei echipe au rămas în competiția „Asia Express”

Pentru marele premiu al emisiunii, trei echipe se luptă acum. Este vorba despre Mihai Petre și Elwira, surorile Buble și Cuza și Emi. Ei vor fi supuși unor probe dificile, dar numai două dintre echipe vor ajunge în marea finală.

Recent s-a aflat și când are loc finala „Asia Express”, sezonul 4 și cât este marele premiu al competiției. Duminică, 28 noiembrie 2021, se va difuza la Antena 1 finala „Asia Express”, sezonul 4. De la ora 20.00, telespectatorii vor putea vedea care este ultima probă a echipelor finaliste și vor afla cine câștigă competiția de pe „Drumul Împăraților”.



