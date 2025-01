În fiecare joi, de la 20:30, telespectatorii pot urmări cel mai nou serial original semnat Ruxandra Ion, „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, o producţie ce aduce în plin plan o poveste emoţionantă, în care o tânără ambiţioasă şi determinată, abandonată la naştere, îşi găseşte mama chiar în persoana celei la care se aştepta cel mai puţin.

Carmen Ionescu, celebra actriță de teatru și televiziune, cu o carieră impresionantă, de-a lungul căreia a adus la viață personaje diverse și complexe, a revenit pe micile ecrane, odată cu lansarea serialului original Ana, „Mi-ai fost scrisă în ADN”, unde o interpretează pe Constance.

Întrebată despre schimbările pe care acest nou serial i le-a adus, atât pe plan perosnal, cât și pe plan profesional, actrița mărturisește că: „Acest proiect este o posibilitate de a crea un anume model uman, cu bune și cu rele, care poate îmbogăți experiența de viață a oricărui spectator. Pentru mine este o experiență nouă, captivantă pentru paleta mea interpretativă”.

Carmen Ionescu: „Schimbarea aspectului exterior trebuie să corespundă cu felul de a fi”

Despre schimbările fizice majore prin care a trecut, odată cu interpretarea fiecărui rol în parte, actrița povestește că: „Recunosc că am fost preocupată de schimbarea felului în care arăt în pielea fiecărui personaj, tocmai ca să mă feresc de riscul de a mă repeta, iar schimbarea aspectului exterior trebuie să corespundă cu felul de a fi, de a gândi al personajului interpretat; nu este de dragul schimbării, e că acțiunea și celelalte personaje te pun în fața unor evenimente care justifică logic această schimbare”.

Scenariştii proiectului, Radu Grigore, Bianca Mina şi Raluca Mănescu, atacă o temă desprinsă din realitate, îmbrăcată în emoţiile unei tinere care îşi caută drumul într-o lume plină de secrete, condusă de bani, putere și decizii din trecut pe care mulţi le-ar dori îngropate în uitare. Telespectatorii pot urmări cel mai nou serial original semnat Ruxandra Ion în fiecare joi, de la 20:30, la Antena 1.

Și Bebe Cotimanis joacă în „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”

În cel mai nou serial original românesc, Bebe Cotimanis îi dă viață personajului Leo, asociatul lui Basty (interpretat de Andrei Aradits) și, totodată, omul care îi cunoaște toate secretele. La prima vedere un om bun, Leo este implicat în tot felul de afaceri murdare. „Încă filmam pentru Lia, când, într-o zi, am primit nu una, ci două propuneri pentru câte un rol nou, pentru câte un serial.

Bineînţeles că am acceptat propunerea Ruxandrei, care mi-a spus doar atât: E vorba despre un personaj dintr-ăla pe care îl iubeşti tu. Tot un negativ, mi-a spus, iar eu am pus o singură întrebare: Are şi părţi pozitive? Răspunsul ei a fost franc: Cu siguranţă o să i le adaugi tu!.

Aşadar, când am aflat că am ocazia să fac din nou un personaj ofertant, cu plusuri şi minusuri, mi-am spus că ăsta e viitorul meu proiect. Pentru că un personaj, ca să nu dispară, trebuie să aibă atât părţi pozitive, cât și negative. Pentru asta am acceptat rolul lui Leo în Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, a declarat celebrul actor.

