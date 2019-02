Într-una dintre ediții, fosta soție a tenismenului Ilie Năstase sa dat de gol și a declarat că a împărțit același bărbat cu Claudia Pavel și Carmen.

Atunci când a fost întrebată dacă a șocat-o comportamentul lui Brigitte, cu care a și intrat în conflict, de altfel, Carmen Negoiță a răspuns sincer. „Da, m-a șocat comportamentul lui Brigitte. Noi am muncit împreună și am stat la povești în bucătărie. S-a luat de mine de la un nimic și a înflorit situația până m-am iritat și eu. Sincer, nici nu știam că exista un conflict până să ies din Fermă. Ulterior am aflat ce a zis despre mine. O prostie totală care nu are legătură cu realitatatea și care se clarifica imediat, dacă avea curajul să îmi zică în față. Credeți-mă, și spun asta cu mâna pe inimă, că nu am împărțit nici un bărbat. Și când o să iasă chiar o să clarific cu ea acest aspect, pentru că nu am nimic de ascuns”, a spus Carmen Negoiță pentru VIVA!.



