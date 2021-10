Despărțirea de tatăl copiilor ei a fost dureroasă. Carmen Negoiță și-a deschis sufletul și a vorbit despre momentul în care a decis să-i spună soțului său că vrea să pună punct căsniciei. Concurenta de al „Bravo, ai stil! Celebrities” mărturisește că Ionuț Negoiță ar fi încercat să se răzbune pe ea și că ar fi un om extrem de orgolios.

„Da, cred că există prietenie, după divorț, am văzut multe cupluri care au o astfel de relație. Nu este și cazul meu, nu am niciun fel de relație cu fostul meu soț. După divorț, pentru mine a început o perioadă extrem de dificilă, în care el a încercat să se răzbune pe mine, pentru că am dorit despărțirea. Am avut niște ani foarte grei…

Fostul meu soț este un om extrem de orgolios, care a luat decizia mea ca pe un afront și a încercat să îmi facă greutăți, inclusiv în legătură cu copiii. Dar toate aceste lucruri m-au călit, m-au făcut mai puternică și m-au ajutat să merg mai departe. Nu regret că am făcut acest pas”, a declarat Carmen Negoiță pentru Impact.

Carmen Negoiță a fost cerută în căsătorie

Recent, concurenta de la „Bravo, ai stil! Celebrities” a fost cerută în căsătorie. După ce a încercat de mai multe ori să-și refacă viața după divorț, acum Carmen Negoiță s-a logodit cu politicianul Cătălin Boboc.

„M-am logodit, dar nu am stabilit o dată pentru căsătorie. Am discutat noi anumite detalii, în mare, dar nu se va întâmpla acest lucru anul acesta. Dorim să ne mai cunoaștem, chiar dacă suntem foarte compatibili și el este un bărbat pe sufletul meu, așa cum mi-am dorit din toate punctele de vedere, și ca om, și ca bărbat.

Îmi place la el tot, și fizicul, și omul. Este atent, are un cumul de calități pe care le apreciez la el. Urăsc la un bărbat neasumarea și răutatea. M-ar durea foarte tare trădarea, neimplicarea și lipsa de interes în ceea ce privește relația”, a mai spus ea.

