Cinci abilități esențiale, considerate „rezistente la AI”, ar putea deveni din ce în ce mai valoroase în următorul deceniu, potrivit unui expert în cariere.

Într-un context în care tehnologia avansează rapid, iar inteligența artificială amenință să înlocuiască tot mai multe locuri de muncă, Benjamin Todd a identificat competențele care rămân unice pentru oameni.

Comunicarea, o abilitate crucială

Potrivit lui Todd, 1„dezvoltarea încrederii și construirea relațiilor autentice” sunt esențiale în orice mediu de lucru.

„Pe măsură ce devine mai ușor să creezi un volum mare de conținut cu ajutorul AI, valoarea acestuia ar putea scădea. Însă, abilitatea de a decide ce trebuie produs și capacitatea de a evalua calitatea vor deveni tot mai importante», a explicat el într-un interviu pentru CNBC.

Abilități sociale: conexiunea umană rămâne de neînlocuit

Deși inteligența artificială devine mai avansată în ceea ce privește interacțiunile sociale, oamenii continuă să prețuiască conexiunile interumane autentice.

„Recunoașterea emoțiilor și rezolvarea conflictelor sunt abilități transferabile care rămân greu de replicat de către roboți», a subliniat expertul.

Leadership, judecată și luarea deciziilor

Todd a subliniat că, în 2017, analiza competențelor necesare pentru cele mai căutate locuri de muncă a arătat că „judecata și luarea deciziilor” se află în top.

Deși AI devine tot mai bună la sarcini repetitive, deciziile finale rămân în mâinile oamenilor.

Managementul operațiunilor

„Fiecare organizație are nevoie de oameni care să coordoneze efectiv lucrurile”, a explicat Todd.

Deși multe sarcini administrative au fost deja automatizate, gestionarea proceselor complexe care necesită o judecată solidă este încă dependentă de intervenția umană.

Implementarea AI: transformarea amenințării în oportunitate

În ciuda temerilor legate de AI, Todd consideră că tehnologia poate deveni un aliat.

Dacă ar fi să dau un singur sfat, ar fi să învățați să folosiți instrumentele AI pentru a realiza muncă reală. Există un avantaj în a fi un „om în buclă” care poate completa lipsurile și evalua deciziile-cheie.

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