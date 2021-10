A avut loc cea de-a doua gală eliminatorie de la „Bravo, ai stil! Celebrities”, iar telespectatorii și-au ales favoritele. În pericol de eliminare au fost Sensy, Ioana Filimon și Carmen Negoiță. În urma voturilor primite din partea telespectatorilor, bătălia s-a dat între Carmen Negoiță și Sensy. Carmen Negoiță s-a plasat pe ultimul loc în urma voturilor din partea telespectatorilor, dar și a steluțelor primite din partea juraților, astfel că ea a fost cea eliminată de la „Bravo, ai stil! Celebrities”.

Când a primit vestea, concurenta a izbucnit în lacrimi. „Nu plâng de supărare. Vă mulțumesc”, a spus Carmen Negoiță concurentelor și celor trei jurați înainte de a părăsi platoul emisiunii.

Carmen Negoiță, primele declarații după ce a fost eliminată de la „Bravo, ai stil! Celebrities”

În ediția de seara trecută, concurenta a părăsit competiția, iar imediat după ce emisiunea a fost difuzată la TV, ea a făcut primele declarații. Carmen Negoiță a declarat că nu se simțea bine la „Bravo, ai stil! Celebrities”, iar părerile celor trei jurați ar fi fost subiective.

„Dragii mei, vreau să vă mulțumesc din suflet pentru toate voturile voastre și pentru toate mesajele de susținere. Mulțumesc celor care au fost alături de mine în cele 6 săptămâni. Sunt împăcată cu faptul că am ieșit din competiție, chiar dacă la eliminare nu am putut să spun foarte multe cuvinte. Starea aceea de tensiune și de emoție m-a împiedicat să vorbesc. Când am starea aia de plâns eu nu pot să vorbesc și mai ales când au început și fetele să mă aplaude… mi-a dat așa cu emoție. Sunt foarte mulțumită că am părăsit competiția, chiar nu cred că era de mine. Locul acela nu îi îmi făcea bine chiar deloc. (…) Comentariile juraților mă lăsau uneori mască. Pentru că ceea ce vedeam eu și modul în care am gândit eu anumite ținute mi se părea nu are nicio legătură cu modul lor de jurizare, deși ei zic că explică.

Nu mă regăseam în această competiție, pentru că eu m-am dus acolo în special pentru ținute și mi-am dat seama că ținutele și partea de fashion nu reprezintă nici măcar jumătate din ceea ce se întâmplă acolo. Este o jurizare extrem de subiectivă, se dau note în așa fel încât să se creeze frustrări, sunt preferințe personale, nu știu pe ce bază sunt făcute, dar jurizarea lasă de dorit.

În această competiție este vorba despre cine este mai guraliv, cine comentează mai mult, cine își dă cu părerea sau cine face spectacol, cine se târăște pe jos”, a spus Carmen Negoiță pe Instragram.

