Potrivit imaginilor pe care artista le-a postat pe rețelele de socializare, Carmen Șerban pare mai tânără cu foarte mulți ani, iar internauții au observat imediat acest lucru.

Carmen Șerban nu a fost recunoscută de fani

Spre exemplu, zilele trecute Carmen Șerban a postat pe Facebook o nouă fotografie, iar fanii cântăreței au rămas uimiți când au văzut-o și au afirmat că, dacă nu vedeau numele ei în dreptul postării, cât și peste poză, nu își dădeau seama că în imagine se află chiar Carmen Șerban.

„Dacă nu citeam numele, în vecii vecilor nu-mi dădeam seama că ești Carmen Șerban. Îți stă foarte bine”, „Ești total schimbată. Nu știu ce ai făcut, dar arăți bestial”, „Ați întinerit! Nu știu ce ați făcut, dar arătați fain” și „Wow… cât de frumoasă ești” sunt doar câteva dintre cele peste 400 de comentarii pe care le-a primit Carmen Șerban în dreptul fotografiei care a adunat și aproape 4.000 de like-uri.

Ținând cont că multă lume a întrebat-o în comentarii ce a făcut pentru a-și schimba aspectul fizic, Carmen Șerban le-a răspuns curioșilor, mulțumindu-le pentru aprecieri.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 25

Recomandări Cazul Caracal. Ultimul dosar al lui Gheorghe Dincă, cercetat pentru distrugere, şi misterul telefonului Luizei, care a funcţionat şi după arestarea criminalului

„Am slăbit cu injecții pentru rezistență la insulină și am făcut o operație de lifting facial”, a scris cântăreața în unul dintre comentariile de pe Facebook.

Într-un interviu pe care l-a acordat în Click, Carmen Șerban făcea mai multe dezvăluiri despre aspectul ei fizic din prezent.

Cântăreața mănâncă preparate gătite de Cătălin Scărlătescu

„Eu gătesc dintotdeauna, de când eram mică. Îmi place să fac mâncare, dar acum recunosc că îmi comand mâncare de la Cătălin Scărlătescu, pentru că îmi trimite mâncare acasă în fiecare zi, trei mese, cu caloriile care mi-ar fi necesare ca să mai slăbesc. Îmi selectez de pe site-ul lor ce vreau să mănânc, nu am restricții la nimic.

Merg și la sală. Am început să merg din toamnă din nou, pentru că am avut o ruptură de menisc, ceva nu făceam bine. Am încercat să rezolv cauza care a creat efectul, am rezolvat-o cu ajutorul unei echipe de energoterapeuți și, bineînțeles, cu ajutorul lui Dumnezeu. La sală merg pe bandă, o oră trebuie să fac mișcare constantă, nu am voie nici să alerg, dar merg”, afirma Carmen Șerban pentru sursa citată.