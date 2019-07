„We said YES!! • Zâmbete, bucurie, familie, și oameni dragi! Am dansat până în zori, am plâns de fericire, a fost o noapte de neuitat! Mulțumim tuturor pentru prezență și apreciem discreția. A fost o cununie restrânsă, plină de iubire și momente frumoase. Vă iubim pe toți!”, a scris Carmen Simionescu pe contul de socializare.

Nașii cuplului sunt Bianca Oprișan și Alex Cristescu, iar alegerea a fost una dificilă pentru Karmen și partenerul său de viață. „Acesta este un subiect sensibil pentru că avem mulți prieteni, însă ne dorim foarte tare ca părinții spirituali ai copilului nostru să fie un cuplu care să fie căsătorit, iar printre prietenii noștri, de vârsta noastră, nu se prea numără oameni cu căsnicii. Încă nu ne-am decis, avem câteva variante, însă nu știm sigur. Cert este că vrem ca aceștia să fie oameni de nădejde pe care copilul nostru să îi perceapă ca pe o a doua familie”, a declarat Karmen revistei VIVA! la sfârșitul lunii martie.



