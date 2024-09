Povestea de iubire dintre Karmen Simionescu, fata lui Adrian Minune, și Bogdan Căplescu a început în urmă cu mai mulți ani de zile. S-au căsătorit civil în 2019, ei fiind și părinții unei fetițe. Deși pozau în cuplul perfect la evenimentele de familie sau ale prietenilor, Karmen Simionescu a anunțat acum despărțirea de soțul ei.

„Eu și soțul meu am decis să mergem pe drumuri separate”

„Cu siguranță nu e momentul potrivit pentru o astfel de veste, dar prefer să fiu eu cea care vă anunță lucrul ăsta (…) De ceva timp eu și soțul meu am decis să mergem pe drumuri separate, am ajuns la concluzia că nu a fost să fie, sau că nu suntem făcuți unul pentru celălalt, suntem construiți total diferit.

Suntem doi oameni care s-au iubit enorm și care se vor respecta pentru tot restul vieții și vor avea o relație cât se poate de normală pentru că există Sofi în viața noastră și nu e decât un motiv de bucurie faptul că există Sofi. Aș vrea ca toți cei care ne cunosc, dar și cei care nu ne cunosc să se abțină de la comentarii”, a spus Karmen Simionescu.

În continuare ei vor continua să formeze o echipă pentru fetița lor. „Fetița noastră are deja 5 anișori, face parte dintr-o comunitate, copiii vorbesc și nu aș vrea să aibă ea de suferit din cauza a ceea ce se întâmplă în presă, sau a ceea ce se spune.

Scopul meu și al soțului meu este ca fetița noastră să fie bine și să treacă ușor peste perioada care urmează pentru că se întâmplă schimbări în viața ei și nu e ușor pentru niciun copil care trece prin așa ceva. Sofi va face parte, în continuare, și din viața mea și din viața tatălui ei”, a mai zis artista.

Karmen Simionescu și Bogdan Căplescu au fost la terapie

Anul trecut, vedeta a anunțat că ea și soțul ei au mers la terapie. „Am fost la terapie de cuplu și am stat la povești, pentru că la noi s-a întâmplat totul pe repede înainte, amândoi eram destul de tineri și ne doream foarte mult să continuăm relația, însă eu treceam printr-o perioadă foarte dificilă cu depresia postnatală, el le avea pe ale lui și presiunea de a întreține o familie – fiindcă a trecut foarte repede de la stadiul de puști la stadiul de tată și soț”, a declarat artista pentru viva.ro.

Atunci, fiica lui Adrian Minune a recunoscut că au reușit să treacă destul de greu peste neînțelegeri. „Cu greu am trecut peste, dar iată că am reușit și în momentul de față pot spune că lucrurile sunt super OK. Cred că pentru orice cuplu venirea unui copil creează o schimbare în viață și nu știi cum să te pregătești, n-ai de unde să știi cum e să ai un copil. Sper să nu trec și la următorul prin depresie postnatală”, a mai adăugat ea.

Ce a zis familia lui Karmen Simionescu despre despărțirea ei de soț

Contactat de Spynews, Adrian Minune Jr., fratele artistei, a oferit o primă reacție. „Nu vreau să mă implic. Sunt în afara situației.”, a declarat Adrian Minune Jr., fratele lui Karmen Simionescu.

