Cel mai probabil, actrița a intrat deja în istoria show-ului, ca fiind juratul care și-a terminat instant dreptul de a da „Golden Buzz”, așa numitul tichet prin care trimite un concurent direct în semifinale. Nu regretă gestul, ci regretă faptul că fiecare jurat are dreptul la doar două astfel de butoane. Din punctul ei de vedere mulți mai mulți concurenți ar fi trebuit să aibă această șansă. „Nu este un secret pentru nimeni că eu sunt plângăcioasa de serviciu. Mi-am consumat «Golden Buzz» din prima pentru că mi-am dorit foarte mult să-l dau. Pe primul l-am dat unei fete extraordinare. O acrobată care m-a emoționat atât de tare. În afara faptului de cum executa, că era supraom, un copil practic, cu ochelari, suferise și un accident la coloană, iar cu accidentul ăla făcea performanță. Era un copil care emana ceva special, o sensibilitate apare și o anume tristețe. Nu poți să nu reacționezi la chestiile astea, căci copilul ăla muncește de rupe Pământul. Ce făcea ea acolo este extraordinar de greu și nu poate să facă oricine”, ne-a povestit actrița care și-a consumat un „Golden Buzz” încă din prima ediție a show-ului.

Carmen Tănase recunoaște că i-a fost greu să refuze concurenții

Nu doar că ar trimite aproape toți concurenții direct în semifinale, dar nu concepe să îi refuze. Pentru Carmen Tănase, doar faptul că au avut curaj să se prezinte în fața lor și a milioanelor de telespectatori ar trebui să fie apreciați. Totuși, recunoaște că a avut un moment în care a trebuit să-i spună unui concurent că nu i-a plăcut prestația lui. „Am dat o dată «X-ul». Cred. Nu știu cum. Ori m-a îmbrâncit Bobonete, orice ceva s-a întâmplat. Nu mai țin minte. Dar eu nu aș da. Eu totuși sunt pe scenă de atâta amar de ani. Nu mi-ar conveni să se ridice cineva. E același lucru. Să se ridice și să plece. Totuși oamenii ăia au muncit pentru numărul pe care au venit să-l prezinte acolo, s-au pregătit, au emoții, nu îmi vine să întrerupt. Sigur, este una dintre regulile jocului și asta este, oamenii când vin știu care sunt regulile emisiunii, dar nu sunt eu făcută pentru asta”, a mai povestit amuzată Carmen Tănase pentru Libertatea.

