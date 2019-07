De Andreea Romaniuc Archip,

Carmen Tănase e răvășită de decesul colegei sale de breaslă, Florina Cercel. Prietene foarte bune, cele două se vizitau des, asta pe lângă timpul pe care îl petreceau la repetițiile și la spectacolele pe care le aveau împreună.

În ultima perioadă, situația s-a schimbat. Pentru că suferința Florinei Cercel și-a spus cuvântul, Carmen era cea care făcea drumuri dese la ea.

„Florina și-a dorit discreție, așa cum a și trăit. Eram prietene foarte bune. Am vizitat-o ieri după-amiază și am simțit că și-a luat rămas bun de la mine. La plecare, mi-a spus să am grijă de mine”, a declarat, pentru Libertatea, Carmen Tănase, completând cu un portret al de-acum regretatei doamne a teatrului românesc: „Fascinantă, o femeie puternică, integră, vulcanică , extrem de generoasă, sărea să ajute pe toată lumea cu lucruri importante, avea un caracter foarte frumos. A fost o forță și o să rămână. Am jucat mult cu ea, era extraordinară ca parteneră de scenă”.

Florina Cercel și Carmen Tănase în vacanță în Tenerife

Actrița ne-a spus că Florina Cercel nu a mai jucat în spectacole în ultimele luni, două dintre cele în care era distribuită fiind suspendate.

S-au împrietenit la filmările telenovelei “Inimă de țigan”

Carmen Tănase a avut un respect profund pentru profesionalismul de care a dat dovadă Florina Cercel. „La început, nu îndrăzneam să îi trec prin față sau să sper la o prietenie cu Florina! Ne-am apropiat la filmările pentru „Inimă de țigan” „, ne-a spus ea cu vocea îndurerată.

Cea mai dragă amintire legată de prietena ei rămâne escapada în Spania, din urmă cu vreo 10 ani: „Cea mai frumoasă vacanță petrecută de mine vreodată a fost cea din Tenerife, alături de Florina Cercel”.

