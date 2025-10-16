Proiectul muzical este creat de Kyrie Mendel, muzician semifinalist al concursului Eurovision 2022, și de compozitoarea româno-japoneză Riona Sakurada. O mare parte dintre piesele de pe album sunt cântate cu instrumente live. Pe album mai poate fi ascultat, ca bonus track, în variantă originală, „Micul meu Univers”.

Trupa Supermarket, Vlad Crețu, Alexandru Cismaru, Ana Maria Munteanu, Andreea Petricean, Ana Mardare și Ana Gradinescu formează echipa de instrumentiști și voci care a realizat alături de Carmen Trandafir acest proiect. Albumul poate fi găsit în librăriile Cărturești și online pe site-ul celor de la Cărturești.

„Atunci când simți că mai ai multe de spus și cei din jur te cred undeva pierdut în trecut, întorci clepsidra și-ți scrii povestea de la început. Mulțumesc, Riona Sakurada și Kyrie Mendel pentru muzica poveștii mele. Îi mulțumesc soțului meu, Emil Grădinescu, și fiicei noastre, Ana, ei mi-au fost liniștea și inspirația pentru acest proiect. Le mulțumesc mamei și fraților mei pentru susținere! Vouă, tuturor celor care ați crezut în mine și mi-ați fost alături în «Micul meu Univers», de când aveam 14 ani. Oameni de muzică, televiziune, radio, presă scrisă și, în special, iubitori ai muzicii mele… Vă mulțumesc”, a spus Carmen Trandafir.

La evenimentul de lansare au participat vocile de pe album: Riona Sakurada (care a venit special din Belgia pentru această lansare), Kyrie Mendel, Ana Maria Munteanu, Daria Cristescu și instrumentiștii Vlad Crețu (chitară), Alexandru Cismaru (chitară) și Cătălin Dalvarea (tobe).

În cadrul evenimentului care a avut loc la Cărturești Carusel a fost prezentat albumul „Măști”, după care a urmat un moment muzical live acustic, încheiat cu o sesiune de autografe.

