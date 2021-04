„Survivor România” 2021 e una dintre cele mai urmărite emisiuni de pe micul ecran în această perioadă. „Faimoșii” și „Războinicii” se luptă pentru marele premiu. Competiția nu este una ușoară, dimpotrivă, o mulțime de accidentări au avut loc până acum, unii concurenți chiar au fost nevoiți să părăsească concursul din cauza problemelor de sănătate.

Concurenții din cele două echipe dorm în junglă, în două locuri amenajate. Nu au paturi, nici pereți, se odihnesc pe o podea din lemn. Nu s-a știut până acum nimic despre condițiile în care locuiește prezentatorul „Survivor România”.

Daniel Pavel stă într-o casă cu etaj, închiriată, în Republica Dominicană, în apropiere de locul unde au loc filmările. Locuința are și etaj. La parter este bucătăria, acolo unde acesta își prepară cafeaua, dar și smoothie-urile. Are și un living mare la dispoziție. Pe unul dintre pereți este o ramă unde acesta are mai multe notițe despre viața „Faimoșilor”. „Am scos aici despre Faimoși. Să știu cum să îi prezint, mai interesant”, a spus Daniel Pavel la Kanal D.

Urci la etaj, iar acolo e dormitorul prezentatorului. Este o cameră simplă, în nuanțe deschise, iar pe pereți sunt agățate mai multe tablouri.

Daniel Pavel e prezentatorul de la „Survivor România 2021” și cel care i-a luat locul lui Dan Cruceru, prezentatorul sezonului 2. Daniel trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Marina Ghilețchi.

