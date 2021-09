Evenimentul a fost pregătit până la cel mai mic detaliu, iar fosta concurentă de la Survivor a arătat impecabil din cap până în picioare. Roxana Nemeș a purtat o rochie albă, pe un umăr, scurtă care i-a pus în evidență silueta.

Pentru coafură, vedeta a optat pentru o coadă simplă, iar buchetul a fost din cale albe, semn că nu ține cont de superstiții. Rochia pe care Roxana Nemeș a purtat-o la cununia civilă a fost făcută pe comandă, la casa de modă Marie Ollie, potrivit Fanatik. Soția lui Călin Hagima a avut de așteptat între 5-10 zile pentru a intra în posesia ei. Roxana Nemeș a plătit pentru rochia de la cununia civilă 4.500 de lei.

Roxana Nemeș s-a căsătorit cu Călin Hagima

După ani buni de relație, Roxana Nemeș și iubitul ei, Călin Hagima, s-au căsătorit. Cei doi au făcut cununia civilă vineri, 17 septembrie, în București, iar petrecerea a avut loc la un restaurant de fițe. La sfârșitul evenimentului, aceștia s-au bucurat de un foc de artificii și de un tort impresionant.

„Totul a fost cum a trebuit și cununia a fost spontană. Am făcut-o atunci când am simțit. A fost o petrecere superbă, toată lumea s-a distrat, până și ai mei și surorile mele au dansat. Ne-a adunat pe toți. În toate pozele râd, n-am poze serioase. Am vrut să fie în familie, strict cu prietenii apropiați. Am vrut să fie ceva intim.

Eu și Călin suntem personalități puternice, ne asemănăm foarte mult. Am învățat însă să lăsăm unul de la altul. Ne împărțim foarte bine sarcinile. Duce gunoiul cine îl vede primul, la fel și cafeaua. Ne completăm. Ne dorim copii. Lucrăm la asta. Mi-am dorit și o slujbă de cununie și am făcut-o. A fost exact ca la nuntă. Puțin mai scurtă ca în biserică!”, a spus vedeta, cu ochii în lacrimi, la Kanal D, conform click.ro.



