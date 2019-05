Cât a slăbit Kamara la show-ul Ferma. „Am scăzut mult și în masa musculară”

Kamara s-a numărat printre vedetele care au făcut parte din show-ul Ferma, difuzat de postul de televiziune Pro TV. Kamara, care a fost eliminat din concurs, a dezvăluit că a slăbit kilograme bune în urma participării la show. El a dat jos zece kilograme.

„Aproape 10 kilograme. Am scăzut mult şi în masa musculară. Am mâncat carne de vreo 6 ori. Şi au fost săptămâni la rând cu grâu de la găini, cu urme de bucurii lăsate de şoricei. Am mâncat de vreo 3 ori şi mi s-a făcut foarte rău”, e explicat Kamara pentru click.ro.

