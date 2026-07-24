Ploile torențiale, „o picătură pe o piatră fierbinte”

Deși câteva furtuni și ploi de scurtă durată au fost înregistrate vara aceasta, acestea nu au avut efectul sperat asupra secetei.

Solurile uscate și compacte, rezultatul unei veri toride și lipsite de precipitații constante, nu permit absorbția apei. „Când cantități mari de apă cad rapid pe solurile uscate și dure, apa nu pătrunde în sol și se scurge la suprafață” , a adăugat Beck.

Situația este alarmantă. „Nu se întrevede nicio îmbunătățire” , a spus Beck, menționând că săptămânile următoare vor fi în continuare lipsite de precipitații semnificative, cu excepția unor furtuni izolate în regiunile montane din Europa.

Ce tip de ploaie ar putea ajuta?

În fața acestei crize climatice, meteorologii subliniază că nu toate tipurile de ploaie sunt eficiente în combaterea secetei. Quirin Beck a explicat care sunt tipurile de precipitații și cum contribuie acestea la rehidratarea solului.

Ploaia mocănească: Acesta este tipul de precipitație care lipsește cel mai mult în această vară. Este vorba despre o ploaie ușoară și constantă, care permite apei să se infiltreze treptat în sol. „Dacă plouă puțin și constant timp de mai multe zile, stratul superior al solului se umezește, iar apa ajunge fără probleme în straturile mai adânci” , a explicat Beck. Din păcate, temperaturile ridicate și valurile de căldură din această vară generează mai degrabă ploi scurte și intense.

Ploaia torențială: Aceste precipitații sunt tipice furtunilor de vară. Ele aduc cantități mari de apă într-un timp scurt, dar, pe solurile uscate, apa rămâne la suprafață și se scurge rapid, fără a putea fi absorbită.

Ploaia frontală: Aceasta apare atunci când mase de aer cu temperaturi diferite se întâlnesc, iar aerul cald este împins în sus, unde se răcește, formând nori de ploaie. De obicei, acest tip de ploaie este de durată și mai puțin intensă, dar pot exista și excepții, cum ar fi în cazul fronturilor reci, când pot apărea averse scurte și puternice.

Ploaia de pantă: Formată prin urcarea aerului umed peste munți, acest tip de ploaie este mai frecvent în zonele montane. Totuși, în spatele lanțurilor muntoase, cantitatea de precipitații scade semnificativ.

Ploaia de convecție: Aceasta este cauzată de încălzirea intensă a solului, care determină ridicarea aerului cald. Este asociată frecvent cu furtunile, iar ploile sunt adesea scurte și violente.

În contextul crizei climatice, specialiștii avertizează că modele meteorologice precum cele din vara anului 2026 ar putea deveni din ce în ce mai frecvente. Schimbările climatice intensifică energia din atmosferă, ceea ce duce, după cum spune Beck, la „precipitații mai scurte și mai intense” .

În lipsa unor ploi constante și moderate, precum cele de tip mocănesc, problema secetei riscă să se agraveze, afectând atât agricultura, cât și rezervele de apă potabilă din întreaga Europă.

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