În timp ce se afla în căutare de ciuperci prin apropierea proprietății sale, artistul a observat prezența unor animale mari la marginea pădurii. Inițial, acesta a crezut că este vorba despre animale domestice.

„Am crezut că sunt vaci și erau doi urși imenși. Nu am mai văzut niciodată aici la cabană. Erau tare frumoși, dar este periculos. Să fim cu băgare de seamă”, a transmis Valentin Sanfira pe rețelele de socializare.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6



Valentin Sanfira: „Ei s-au speriat de mine și eu de ei. Deci am scăpat”

Artistul a detaliat momentul în care s-a apropiat de liziera pădurii, fiind atras de zgomotele din apropiere. Animalele se aflau chiar în spatele gardului care delimitează proprietatea sa.

„Aud ceva prin pădure și zic… cred că sunt vacile, coboară din nou. Când mă duc aproape de pădure, văd doi urși mari. Ei s-au speriat de mine și eu de ei. Deci am scăpat. Aveți grijă că sunt și urși. Eu nu am văzut până acum urși aici. Deci pe aici, prin pădure, au trecut așa prin spatele meu, pe după gard. Am zis că e vacă, dar când m-am dus aproape erau doi urși mari, imenși ”, a adăugat fostul soț al Codruței Filip.

Valentin Sanfira a mărturisit că este pentru prima dată când întâlnește urși atât de aproape de cabana sa, motiv pentru care le-a recomandat celor din zonă să fie vigilenți.

Zilele trecute, Valentin Sanfira a povestit în emisiunea „Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere” despre o cumpănă pe care a avut-o în urmă cu ceva timp. „Eu, vă spun sincer, nu eram așa panicos de felul meu. Am avut un accident cu câțiva ani în urmă, unde mi-am rupt piciorul și era… puteam să mor dacă n-aveam cască. Și de atunci am rămas cu o panică. Eu am scăpat de moarte… milimetric. Și de atunci am rămas, chiar dacă lucrez la treaba asta, am rămas un pic cu acea teamă”, a mărturisit artistul.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE