Pentru Connect-R, data nu e aleasă întâmplător. Este ziua lui de naștere, dar și un moment de bilanț, de întoarcere la rădăcini și de reconectare cu oamenii care i-au fost aproape de la primele hituri până astăzi.

„Ziua lui Ștefan” nu e doar un titlu, este o invitație într-un spațiu sincer, unde artistul nu vine doar să cânte, ci să împărtășească. Muzica devine pretextul, iar emoția, miza reală.

„Pentru mine, 9 iunie nu e doar despre aniversare. Este despre tot drumul parcurs până aici. Despre greșeli, despre lecții, despre oameni care au rămas. Concertul ăsta e felul meu de a spune mulțumesc, dar și de a fi, poate, mai sincer ca niciodată pe scenă”, a spus Connect-R.

Publicul se poate aștepta la un spectacol construit cu atenție, în care piesele cunoscute vor căpăta o altă încărcătură. Nu lipsesc momentele surpriză, invitații speciali și reinterpretări care dau alt sens unor melodii deja iubite.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Biletele pentru concertul de la Sala Palatului sunt disponibile în mai multe categorii, în funcție de poziționarea în sală și experiența dorită. Prețurile pornesc de la aproximativ 120 de lei și pot ajunge până la 450 de lei pentru locurile premium.

„Mi-am dorit ca oamenii care vin să simtă că fac parte din ceva real. Nu e doar un show: este o întâlnire! Și cred că avem nevoie de astfel de întâlniri”, a mai spus artistul.

Pe 9 iunie 2026, scena devine mai mult decât un loc de spectacol. Devine un spațiu în care un artist își spune povestea fără filtre, iar publicul o trăiește alături de el.