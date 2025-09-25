Vica Blochina a vorbit în ultima perioadă destul de des despre noua ei pasiune, iar recent, ea a fondat brandului Cheia Vieții (Keya VIETY) și Academia de Psihonumerologie, unde transmite cunoaștere sacră și aplicată. Mai mult decât atât, vedeta predă cursuri online și astfel obține anumite sume de bani.

Vica Blochina și-a obținut diploma de numerologie în Rusia

„Diploma în numerologie am obținut-o la Federația Rusă. Pe diploma mea scrie psihonumerolog. În Europa există această meserie, în România nu există. Eu sunt certificată de ruși și merg în continuare și învăț. Sunt singurul psihonumerolog din România.

Eu am deja primii elevi care fac consultații, care învață de la mine de un an. 20% dintre cursanți sunt români care trăiesc în străinătate: în Europa, în Arabia Saudită, în SUA, în Canada, în Japonia… Cursurile sunt online, e mai comod, și țin șase ore. Când predau seminarii în weekend durează șase ore. Am peste 100 de oameni care participă la seminarii”, a spus Vica Blochina pentru Wowbiz.

Fostă amantă a lui Victor Pițurcă, alături de care are și un băiat, pe Edan, care are 18 ani și care își face rar apariția în public, Vica Blochina a dezvăluit pentru sursa citată cât a plătit ea pentru cursurile pe care le-a făcut în Rusia, dar și ce sume de bani le cere cursanților ei.

Cursurile costă între 300 și 500 de lei

„La mine, cursurile sunt cu cost mic, eu nu vând scump. Ideea pentru mine e să înțeleagă oamenii și să-și permită oricine. Un modul costă, adică un curs pe weekend, între 300 și 500 de lei. Dacă vor să facă și consultație, atunci 500 de lei. În mod normal, consultația față în față este 500 de euro.

Ultimul curs pentru care eu am plătit a fost 2.000 de euro, altul a fost 3.700 de euro. Când am fost fizic în Turcia, m-a costat 4.000 de euro. Multe lucruri le fac pro bono, pentru că dorința mea e să învețe cât mai multă lume din România și să înțeleagă.

Eu nu sunt psiholog, nu sunt psihiatru. Eu sunt psihonumerolog. Este o meserie care există în Europa, iar eu mi-am schimbat viața radical datorită ei. Omul când află cifrele se schimbă. Și asta e cea mai mare satisfacție pentru mine”, a mai afirmat Vica Blochina.

