Soțul Irinei Fodor a mărturisit că a preferat să lase telefonul deoparte pe parcursul celor patru zile de festival pentru a trăi din plin atmosfera unică de pe Cluj Arena. Prezența la eveniment i-a schimbat complet perspectiva asupra amplorii pe care o are acest proiect.

Răzvan Fodor: „Spre rușinea mea, a fost primul meu Untold”

Aflat la prima sa participare, Răzvan Fodor a recunoscut că a lipsit justificat în anii trecuți, fiind prins în proiecte de televiziune, filmări sau călătorii în afara țării. Odată ajuns în mijlocul evenimentului, el a înțeles rapid de ce festivalul atrage anual sute de mii de participanți din întreaga lume.

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„Am așteptat să se termine festivalul ca să postez și eu ceva despre Untold. Nu de alta, dar zilele astea telefonul a stat mai mult în buzunar. Și bine a făcut. Spre rușinea mea, a fost primul meu Untold. Până acum am lipsit motivat: ba proiecte, ba plecat din țară, ba vacanțe… Dar acum că am ajuns, am înțeles. Ce m-a surprins cel mai tare e că Untold nu e doar despre muzică și nici doar despre niște artiști uriași pe o scenă. E un oraș care se naște pentru câteva zile și în care, odată ce intri, parcă se schimbă regulile jocului. Zeci de mii de oameni, scene uriașe, lumini, foc, artificii, instalații, muzică venind din toate direcțiile, oameni dansând peste tot și o energie pe care n-ai cum s-o înțelegi uitându-te la filmulețe pe Instagram”, a mărturisit el.

Promisiunea făcută de Răzvan Fodor

Emoția călătoriei la Cluj a fost amplificată de prezența familiei sale. Răzvan Fodor a fost însoțit de soția sa, Irina Fodor, și de fiica lor, Diana, experiența în familie oferindu-i cele mai frumoase momente din cadrul festivalului.

„Trebuie să fii acolo, în mijlocul ei. Iar eu am mai avut un spectacol, dincolo de toate scenele: fetele mele. Să le văd fericite, dansând, cântând, alergând de la un concert la altul și bucurându-se de fiecare minut, a făcut toată experiența și mai mișto”, a transmis Răzvan Fodor pe paginile sale de socializare.

Entuziasmul trăit pe parcursul celor patru zile l-a determinat pe Răzvan Fodor să își facă deja planurile pentru viitor. El a confirmat public că nu va lipsi de la ediția din 2027 a festivalului, transformând participarea la Untold într-o nouă tradiție de familie. „Așa că fac de pe acum un anunț oficial: în 2027 sunt prezent”, a conchis Fodor.

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