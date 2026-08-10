Doar 70% dintre mașinile înmatriculate au RCA valabilă

Conform unui raport de la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), doar 7 din 10 mașini înmatriculate în România aveau o poliță RCA valabilă la finalul primului trimestru al anului 2026.

Totuși, ASF subliniază că aceste cifre nu reflectă neapărat numărul vehiculelor care circulă fără asigurare, pentru că în statisticile parcului auto național sunt incluse și vehicule care nu mai sunt utilizate, sunt imobilizate sau nu mai pot fi folosite pe drumurile publice.

La data de 31 martie 2026, numărul total al vehiculelor cu RCA valabil înregistrate în România era de 7.949.613, incluzând și polițele emise de DallBogg, asigurător căruia i-a fost retras dreptul de a încheia noi contracte RCA din 1 iulie 2025.

Peste 13 milioane de euro despăgubiri din cauza mașinilor fără RCA: doar 7 din 10 români au făcut o asigurare valabilă

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

În comparație, parcul auto național însuma 11.222.292 vehicule înmatriculate, conform datelor Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări.

Despăgubiri pentru accidentele cu șoferi neasigurați

În prima jumătate a anului 2026, BAAR a plătit 45,7 milioane de lei (8,7 milioane de euro, la un curs de 5,25 lei/euro) pentru 756 de dosare de daună provocate de șoferi cu mașini neasigurate în țară.

De asemenea, pentru accidente rutiere produse de șoferi neasigurați în afara țării, BAAR a achitat 5 milioane de euro pentru 842 de dosare de daună, în cadrul Sistemului Carte Verde.

Comparativ, în 2025, totalul despăgubirilor pentru accidentele cu mașini neasigurate a fost de 30,7 milioane de euro, în creștere față de 2024, când suma totală plătită a fost de 25 de milioane de euro. Creșterea a fost observată atât la numărul de dosare deschise, cât și la valoarea despăgubirilor achitate.

Creșterea despăgubirilor ar putea afecta tarifele RCA

Creșterea sumelor plătite din Fondul național de protecție, alimentat de toți asigurătorii RCA, ar putea duce la o majorare a contribuțiilor acestora.

În cele din urmă, aceste costuri suplimentare riscă să fie transferate în prețul final al polițelor RCA. Totuși, momentan nu s-a ajuns la o astfel de situație.

ASF a explicat anterior că plafonarea prețurilor RCA după falimentul Euroins a fost parțial justificată de numărul mare de vehicule neasigurate din România.

Ce face ASF pentru a combate lipsa asigurării RCA

Pentru a reduce numărul de vehicule care circulă fără RCA, ASF impune asigurătorilor să raporteze periodic date detaliate privind polițele emise către baza de date AIDA, gestionată de BAAR.

Aceste rapoarte sunt disponibile autorităților competente, precum Poliția Română, care pot verifica în timp real valabilitatea asigurării RCA a unui autoturism.

De asemenea, ASF încurajează utilizarea dispozitivelor tehnice de supraveghere a traficului pentru a verifica existența polițelor RCA fără ca vehiculele să fie oprite.

„Norma ASF nr. 20/2017 obligă asigurătorii RCA să transmită către baza de date AIDA informații complete și corecte privind contractele RCA”, precizează instituția.

Cauzele diferenței dintre autoturismele înmatriculate și cele asigurate

Conform ASF, diferența dintre numărul mașinilor înmatriculate și cel al mașinilor cu RCA valabil nu trebuie interpretată ca o dovadă că toate vehiculele neasigurate circulă pe drumurile publice.

„În evidențele parcului auto pot figura și vehicule care nu mai sunt utilizate efectiv, care sunt imobilizate, care se află într-o stare tehnică ce nu permite circulația pe drumurile publice sau se află în alte situații care nu permit punerea acestora în circulație”, a explicat instituția.

Cu toate acestea, ASF subliniază importanța respectării legii, conform căreia orice proprietar sau utilizator al unui vehicul care staționează în mod obișnuit în România trebuie să încheie și să mențină o poliță RCA valabilă. Aceasta este esențială pentru protecția tuturor participanților la trafic, în caz de accidente.

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