În comuna natală, Nicolai Tand deține pensiunea Casa Tand, unde o noapte de cazare costă 150 de lei. Chiar și când a fost plecat în Franța, gândul lui era tot acasă, la Rozavlea. „Sunt un om simplu, de la țară. N-am fost niciodată atât de emoționat, cum am fost când am fost numit cetățean de onoare al comunei în care m-am născut.

Eu am plecat din Rozavlea, dar Rozavlea nu a plecat niciodată din mine. Aici sunt acasă, sunt al pământului. Am fost și plecat din țară, iar când trăiam la Paris, de Crăciun sunam pe toată lumea de acasă, ca să-i aud colindând. Plângeam de dorul de casă. Acesta a fost și motivul pentru care m-am întors în România, ca să fiu mai aproape de casă”, a declarat Nicolai Tand, care e mulțumit de afacerea lui.

Nicolai Tand: „Nu este deloc scump la noi. Soția se ocupă!”

Pensiunea lui din Rozavlea, Maramureș, are șapte camere, care au fost renovate chiar de el, la fel și grădina. „Cândva, aveam un gard din beton, făcut de tata, dar l-am schimbat cu unul din nuiele împletite, deși toată lumea mă întreba de ce fac asta.

Acesta este, de fapt, Maramureșul. Încerc că păstrez locurile, așa cum le-am primit de la bătrânii noștri, să vină turiștii pentru lemn, pentru țesături, pentru tradiții. Podelele pensiunii sunt puse de mine, doar sunt fecior de tâmplar! Este, de fapt, o casă de vacanță, o locație frumoasă, unde vin să petreacă și alții, cu o curte frumoasă, pot să vină și cu câini și cu copii mici. Nu este deloc scump la noi. Soția se ocupă de Casa Tand din Maramureș”.

Recomandări Cristian Cioacă va fi eliberat din închisoare, decizia este definitivă. Fostul polițist a executat aproape 10 ani pentru uciderea Elodiei Ghinescu

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Când vine vorba despre promovarea afacerii sale, Nicolai Tand știe să își aleagă cuvintele. „Casa are o grădină mare, unde copiii pot alerga în voie și se pot juca, foișor și loc pentru preparat grătarul. În cazul în care dorești să te relaxezi, în interior, ai la dispoziție livingul generos, în care poți sta cu familia și cu prietenii tăi la un «pahar» de vorbă sau să vizionezi un film la televizor.

Pentru oaspeții care doresc să-și prepare singuri hrana, le punem la dispoziție bucătăria modernă și bine echipată, cu aragaz, cafetieră, frigider, prăjitor de pâine, veselă și tacâmuri. Avem și o mașină automată de spălat vasele. La cerere, servim mâncare tradițională, din produse proaspete și organice”.

„Munca nu doare!”

Chef, patron de restaurant, prezentator TV și competitor în diverse concursuri, acesta a detaliat în podcast-ul „Fain și simplu” al lui Mihai Morar, despre copilăria și începuturile sale în profesie. Când era mic mergea cu vacile la păscut, crăpa lemnele cu securea, era cu adevărat un stâlp al gospodăriei, mai ales după ce tatăl său s-a stins timpuriu.

Recomandări „Nu am aer”. Cum arată mesajele trimise de femeia moartă în maternitatea Botoșani. Publicate de fratele ei, au devenit simbolul campaniei pentru demiteri

„Eu nu știu să fac bani decât muncind. Unii fac cu creierul, eu fac cu mâinile. Regret în viața asta că n-am făcut studii, dar am decis să nu fac, după ce a murit tata, pentru a face bani pentru mama. Adică mama să muncească, iar eu să mă distrez? Aveam imaginea unor prieteni ce se duseseră la studii la Sighetu Marmației și mai mult stăteau la cinema sau la distracție”, a povestit Nicolai.

„Munca nu doare! Am dat cu târnăcopul la viața mea, am cosit și strâns fânul, la rafinăria Astra din Ploiești ca zilier, la plantat și legat de hamei, în construcții. Cos și la mașină! Mergeam toată vara la muncă, nu la mare, după bani ca să aduc acasă. Acum, când merg cu copiii prin țară, le arăt peste tot pe unde am muncit”, a completat povestea chef-ul.

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Mama Elodiei, declaraţii şoc la vestea eliberării lui Cioacă. Ce a putut spune despre fostul ginere

Viva.ro Durere fără margini! Imagini de la înmormântarea celor doi tineri uciși în accidentul de la 2 Mai, Roberta și Sebastian

AVANTAJE.RO Imagini neașteptate cu Bianca Drăgușanu la piață. A mers să cumpere fructe și legume în cea mai mulată ținută

FANATIK.RO ”Nu e băiat de bani gata”. Familia șoferului drogat a scos milioane de euro din Cartierul Francez. Scandal uriaș cu vecinii

Știrileprotv.ro Șoferul de 19 ani care a ucis doi tineri la 2 Mai spune că regretă faptele. Ce încearcă acum părinții lui să facă

Observatornews.ro "Noi nu suntem toxicomani, suntem oxicomani". Noi imagini cu Vlad Pascu, şoferul drogat care a ucis două persoane în 2 Mai, în timp ce consumă stupefiante

Orangesport.ro Stadion nou pentru un club de tradiţie! Va fi tip lego, "la aceeaşi capacitate ca Arcul de Triumf", deşi echipa aştepta o arenă uriaşă: "Sperăm să fie gata"

Unica.ro Adevărul neștiut despre Marius Moise, controversatul concurent de la Insula Iubirii. Detalii neașteptate din trecutul tânărului fermier