Cristi Chivu formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul românesc alături de Adelina Chivu. Despre partenera sa de viață și despre familia lor a făcut declarații fostul fotbalist în cadrul unui interviu pe care l-a acordat pentru emisiunea Vorbește lumea, de la Pro TV.

„Lucrul pe care l-am dorit intotdeauna a fost să mă căsătoresc să am o familie și să ținem foarte mult unul la celălalt. Adelina este foarte atentă la detalii, este motorul familiei noastre și sunt bucuros că am întâlnit-o și că o am alături de mine în fiecare clipă”, a declarat Cristi Chivu.

Fostul sportiv a mărturisit că are și un mic defect, afirmând că mai are de lucrat la capitolul romantism.

„Mai am mult de lucru la capitolul romantism. Încerc să corectez acest capitol. Soția mea merită mai mult decât îi ofer!”, a explicat Cristi Chivu.

Fostul căpitan al echipei naţionale de fotbal a României, Cristian Chivu, s-a căsătorit religios cu Adelina Elisei, în 2008, în cadrul unei ceremonii ce a avut loc la Palatul Ştirbey, naşi fiind Victor şi Manuela Becali. Cei doi au împreună două fetițe: Natalia și Anastasia.

Citește și: Cum a recuperat DIICOT inventarul Tezaurului României de la Moscova, după ce a aflat că dosarul este negociat cu oameni de afaceri ruși!

Citește mai multe despre Adelina Chivu și Cristi Chivu pe Libertatea.