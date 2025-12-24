În sezonul rece, organismul are nevoie de energie, iar grăsimile naturale pot juca un rol important, atât timp cât sunt consumate responsabil și în cantități adecvate.

Analiza compoziției arată că slănina conține un procent semnificativ de grăsimi mono- și polinesaturate, adică exact acele grăsimi considerate benefice pentru organism, similare celor regăsite în uleiul de măsline sau în peștele gras, precum somonul. Astfel că, slănina de calitate ar trebui integrată cu măsură într-o alimentație variată.

„Somonul cu picioare e… porcul de Mangaliţa. Iată o analiză concretă a conţinutului de acizi graşi din slănina acestui animal. Puteţi vedea cu surprindere că procentul de grăsimi mono- şi polinesaturate depăşeşte cu mult pe cel al grăsimilor saturate.

Mai aproape de uleiul de măsline şi de somon, slănina de porc e o sursă de grăsime sănătoasă. Şi de sezon”, a spus Mihaela Bilic pe pagina de Facebook.

Pe lângă clarificările legate de slănină, Mihaela Bilic atrage atenția asupra tendinței generale de a mânca prea mult, determinată de dorința de a gusta din toate preparatele.

De asemenea, Mihaela Bilic a precizat că șoriciul de porc este extrem de benefic pentru organism. „Aperitivul de sezon de care trebuie profitat? Șoriciul!! Da, e pielea porcului care se pârlește și se curăță bine de grăsime, se dă cu sare și se taie în șuvițe subțiri! Da, e o sursă concentrată de colagen perfect compatibil cu organismul uman!

Merge de minune cu vinul sau țuica fiartă, se potrivește în dietele proteice sau Ketogenice, are sub 10% grăsime și 20% proteine, adică colagen. Dă consistență tuturor preparatelor tradiționale din porc, de la tobă și lebăr, până la piftie. Cu numai 160 cal./100 g e o gustare de iarnă potrivită și pentru siluetă și pentru sănătate!”.

