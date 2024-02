În vârstă de 49 de ani, Gabriela Cristea e mama a două fetițe. Victoria are 6 ani acum, iar Iris are 4. O bună perioadă, surorile au mers la o grădiniță privată, iar apoi părinții le-au transferat la una de stat.

În toamna lui 2023, Victoria a început școala, iar părinții au decis să o ducă la una privată. Tavi Clonda a dezvăluit ce costuri lunare sunt, dar și ce limbă studiază Victoria și ce beneficii sunt acolo. Pe viitor, și Iris va fi elevă acolo. „S-a schimbat, se vede o școală bună. Da, e la privat.

Pe ultima sută de metri am reușit să ne gândim și să o și înscriem acolo. La un moment dat nu mai erau locuri, dar s-a mai eliberat unul. A fost mare bătaie. Vrem să o mutăm și pe cea mică acolo, că au și grupa mare la grădiniță. Învață și engleză, școala e bilingvă. Costurile se ridică la 700-800 euro pe lună. Au inclusă și masa de prânz. Și la stat tot dai vreo 2.500 lei pe altele”, a declarat Tavi Clonda, conform Cancan.

Totodată, artistul a spus despre fiica lui cea mare că vrea să o urmeze în carieră pe Eva Măruță. Fata Andrei și a lui Cătălin Măruță și-a făcut debutul în actorie la doar 8 ani, în filmul „Tati part-time”.

„Ambele au înclinații pe partea asta. S-au obișnuit cu camerele de luat vederi. Victoria chiar mi-a zis, că atunci când va face și ea 8 ani, ca Eva lui Măruță, vrea și ea. Ele sunt prioritare, restul – pe planul doi. Nu am lipsit de la niciun eveniment important din viață. Jobul e job, dar copilăria lor nu ți-o mai dă nimeni înapoi”, a mai declarat artistul.

Culisele căsniciei Gabrielei Cristea cu Tavi Clonda

Tavi Clonda și Gabriela Cristea formează un cuplu de mai bine de 10 ani și au împreună două fete. Prezent la proba sosurilor picante, în emisiunea lui Cătălin Măruță, artistul a dat din casă despre relația sa cu Gabriela Cristea.

Tavi Clonda a fost întrebat despre defectele, dar și despre calitățile soției sale, iar răspunsul a fost sincer și spus fără rețineri. El a recunoscut că Gabriela este uneori rece, încăpățânată și impulsivă, însă toate acestea pălesc în fața calităților celor mai evidente.

„Încăpățânată, uneori rece, impulsivă și la plus iubitoare, profesionistă, frumoasă. Spune trei defecte și trei calități ale soției tale, Gabriela Cristea. Uneori e foarte rece, eu am nevoie de multă căldură, am un suflet mare și trebuie să intre multă căldură”, a spus Tavi la Pro TV.

Totodată, într-un interviu pentru Playtech,Tavi Clonda și-a deschis sufletul și a vorbit despre cei 10 ani petrecuți alături de Gabriela Cristea. Căsnicia lor este foarte bine sudată și se iubesc extrem de mult, chiar dacă uneori mai apar mici discuții între ei.

„Nu există perfecțiune, le avem fiecare pe ale noastre, și bune, și rele”

Între Gabriela Cristea și Tavi Clonda există o diferență de vârstă de 5 ani, prezentatoarea având 49 de ani, în timp ce soțul ei are 44. Vârsta nu a fost niciodată un impediment în relația lor, mai ales că nici nu simt această diferență.

„Nu a fost niciodată o problemă și nici nu s-a resimțit, pentru că mentalitatea ei este tânără, mentalitatea mea este tânără, vom rămâne doi tineri care ne vom ține de mână și când vom fi doi moșuleți. N-aș putea să spun unde s-ar pune problema asta, de vârstă sau de înălțime ori de greutate. Nu contează lucrurile astea. Nu știu la ce ar putea să conteze într-un cuplu, nu e o diferență mare… depinde și de felul omului de a fi… dacă se potrivesc, se potrivesc, ce să mai.

Nu există perfecțiune, le avem fiecare pe ale noastre, și bune, și rele, dar tocmai asta face o relație să meargă. Noi ne și potrivim, ne-am potrivit la gusturi, noi nu ne-am certat când făceam casa, că avem aceleași gusturi. Ne plac aceleași lucruri, e important să ai pasiuni comune”, a spus Tavi Clonda, la PlayTalk.

