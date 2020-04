De Livia Lixandru,

Jurata de la Bravo, ai stil! Celebrities a recunoscut că s-a mai îngrășat, însă nu își face prea mari probleme, fiind convinsă că va scăpa rapid de kilogramele acumulate.

„Este foarte greu și din acest punct de vedere, dar cu ajutorul prietenelor noastre din saloane, pe facetime, la un telefon, reușim cât de cât să obținem un look civilizat.

Este adevărat că primul lucru pe care îl voi face când se va ridica această stare de urgență și vom putea să ieșim din casă, este să „rup” ușile saloanelor de înfrumusețare. Momentan ne descurcăm acasă, singuri”, a declarat Raluca Bădulescu pentru Ciao.

„A fost un proces foarte lung, acesta de a slabi. De preferat este să nu fac excese alimentare, dar în această perioadă nu am reușit. Acum am în jur de 60 de kilograme, am avut și 52 de kilograme.

Sunt fericită că pot purta orice fel de haină vreau eu, având în vedere că au fost mulți ani din viața mea când nu am putut purta ce îmi doream. (…) Să ridice mâna cine nu a făcut excese alimentare în această perioadă.

În fiecare zi îmi promit că asta este ziua când mă voi opri din mâncat ciocolată. Încă nu am reușit, să sperăm că de mâine”, a mai declarat Raluca Bădulescu pentru sursa mai sus citată.

