Cătălin Bordea, mărturisiri surprinzătoare despre Livia și Spike la trei ani de la divorț: „Nici nu și-au cerut scuze”

Invitat în emisiunea „Furnicuțele”, moderată de Denise Rifai, Cătălin Bordea a vorbit deschis despre divorțul de Livia și despre relația acesteia cu Spike. Comediantul a explicat cum a reușit să depășească unul dintre cele mai dificile momente din viața sa și de ce nu a simțit niciodată nevoia să îi ierte pe cei doi.

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Cătălin Bordea a oferit noi declarații despre divorțul care i-a schimbat viața și despre relația fostei sale soții, Livia, cu Spike, cel care îi era prieten la acea vreme. Invitat în emisiunea prezentată de Denise Rifai, actorul și comediantul a răspuns fără rețineri întrebărilor legate de unul dintre cele mai comentate episoade din viața sa personală.

Discuția a pornit de la întrebarea dacă a reușit să îi ierte pe cei doi pentru ceea ce s-a întâmplat.

„L-ai iertat pe Spike?”, l-a întrebat Denise Rifai.

„Nu mi-am pus niciodată problema să-i iert”

Răspunsul lui Cătălin Bordea a fost unul direct și a arătat modul în care privește astăzi întreaga situație. „Doamne, dar nici nu mi-am pus problema să-l iert. Niciodată nu mi-am pus problema să-i iert, nici pe el, nici pe ea. Niciodată. Atât de tare m-am detașat de ei, încât m-am concentrat pe mine. Nici măcar nu mi-am pus problema să-i iert, pentru că nu am ce să iert. Și nici nu și-au cerut scuze”, a declarat acesta.

Comediantul a explicat că, după despărțire, a ales să își îndrepte atenția către propria vindecare și să nu rămână blocat în resentimente.

Ce le dorește fostei soții și lui Spike

În cadrul emisiunii, Bordea a mărturisit că nu poartă ură și că își dorește ca acei implicați să fie bine. „Eu îmi doresc să le fie bine. Am o concepție poate mai ciudată. Ca eu să te urăsc pe tine, trebuie să îți fie bine. Dacă ești la pământ, mi se face milă și nu mai pot să te urăsc”, a spus Bordea.

Întrebat dacă mai există sentimente negative față de cei care l-au dezamăgit, răspunsul său a fost ferm. „Nu, nu. Este foarte departe de mine sentimentul ăsta. Cred că dacă i-aș fi urât, procesul meu de vindecare ar fi durat mult mai mult. Ura te ține blocat în acel moment și nu te lasă să mergi mai departe”, a explicat el.

Cum vede infidelitatea într-o relație

Actorul a vorbit și despre momentul în care a înțeles că o relație nu mai poate continua atunci când apare infidelitatea.

În opinia sa, existența unei vieți ascunse schimbă complet dinamica dintre doi parteneri. „Când ai o viață secretă, nu mai suntem noi doi, suntem noi trei. În momentul acela se schimbă totul”, a mărturisit Bordea.

Comediantul consideră că infidelitatea reprezintă unul dintre cele mai clare semne că sentimentele dintr-o relație nu mai sunt aceleași. „Denise, oamenii se agață de alți oameni. Dar cea mai mare dovadă că cineva nu mai vrea să fie cu tine este faptul că te înșală”, a spus acesta.

La trei ani de la divorț, spune că și-a găsit echilibrul

La trei ani de la divorț, Cătălin Bordea afirmă că a reușit să își regăsească liniștea și să privească diferit experiența prin care a trecut. Deși recunoaște că perioada respectivă a fost una dificilă, actorul spune că a ales să transforme suferința într-o lecție și să se concentreze pe dezvoltarea personală.

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