După divorțul de Livia Eftimie, pe care a acuzat-o că l-a înșelat cu Spike, prietenul lui, Cătălin Bordea a ajuns la terapie. Afectat de întreaga situație prin care a trecut, comediantul s-a concentrat asupra muncii sale, iar în ceea ce privește viața personală el a ieșit la întâlniri, însă fără prea mare succes.

De curând a uimit însă, se lăuda că are o nouă iubită pe care a cunoscut-o pe Instagram. „Ne-am cunoscut pe Instagram. A fost o chestie interesantă, predestinată, habar nu am. Eu mi-am făcut acest tatuaj pe gât cu 444. Eu pe ea nu o cunoșteam, iar ea mi-a dat mesaj să mă întrebe ce reprezintă, pentru că ea are fix același tatuaj, dar pe ceafă. Ciudat rău!

Are tatuaj cu 444 ca mine, numărul casei este 4, etajul este 4. Pentru mine, 444 era «for worse, for better, forever» (la bine, la rău, pentru totdeauna) și înseamnă și protecție. Ea îl are fix la fel, dar în oglindă. (…) Nu mi-am dat seama ce și cum, noi nu am pornit cu gândul la o relație”, a spus Cătălin Bordea la începutul lunii februarie despre noua parteneră, Alina Oprea, care acum a dispărut din viața lui.

Prezent la avanpremiera filmului „Mentorii” în care are rol principal, Cătălin Bordea a dezvăluit că doar prietenii îi sunt alături, că e singur. „Alături de mine în seara asta sunt prietenii, cei mai buni prieteni, colegi din stand-up foarte mulți și cam atât. Sunt singur cuc, nu mai am o relație”, a dezvăluit Cătălin Bordea, pentru Cancan.

Până la acest moment nu se știe ce s-a întâmplat între Cătălin Bordea și fosta iubită, Alina Oprea, care nu este din lumea showbiz-ului, ci lucrează în domeniul HORECA și are în jur de 36 de ani.

Ce spunea Cătălin Bordea despre fosta iubită

În urmă cu doar două săptămâni, Cătălin Bordea a vorbit deschis despre noua lui relație. Invitat în emisiunea lui Dan Capatos de la Antena Stars, Cătălin Bordea a dezvăluit că, deși se simte foarte liniștit și se înțelege bine cu noua lui iubită, nu poate afirma că este fericit.

„Și fata e reală, și relația e reală. Sunt super OK, adică nu pot să zic că sunt fericit, sunt foarte liniștit. M-am liniștit destul de tare, comunicăm foarte bine, avem o conexiune foarte faină. Și ea practică sportul, a făcut și sport de performanță, zilnic la sală.

Am început de la tatuajul ăsta. Mi-am făcut 444 aici, sub barbă. Are și ea același număr tatuat pe ceafă. De aici am început discuția. Eu i-am spus ce înseamnă numărul ăsta pentru mine, ea mi-a spus ce înseamnă pentru ea. Ea a făcut primul pas, când am pus eu tatuajul, mi-a scris”, a spus Cătălin Bordea la „Un show păcătos”.

În cadrul altui interviu, Cătălin Bordea a dezvăluit că Aspazia, bunica lui, a cunoscut-o deja pe noua lui iubită, iar cele două s-au înțeles foarte bine încă de la prima interacțiune pe care au avut-o. „A intrat în casă și a zis: «Bine ai venit! Tu ești cu prostu?». Știi cum era? O place fantastic de tare, deja eu eram mai exclus un pic. Astea se pupau, îi făcea codițe, îi făcea masaj, s-au aliat împotriva mea”, a mai spus actorul despre prima întâlnire dintre iubita și bunica lui.

