Cătălin Bordea și Nelu Cortea, din nou la Asia Express. Cum au reacționat concurenții când i-au văzut

Într-un promo difuzat de postul TV, se vede cum Bordea și Cortea își fac apariția neașteptată în Filipine, locul unde se desfășoară competiția din acest an. Reacțiile nu au întârziat să apară – concurenții rămași în cursă au fost vizibil uimiți, dar și extrem de încântați să-i revadă pe cei doi comedianți care au cucerit publicul cu umorul și energia lor inconfundabilă.

Potrivit imaginilor difuzate, Cătălin Bordea și Nelu Cortea nu s-au limitat doar la o simplă vizită – cei doi au luat parte la misiuni alături de echipele concurente, aducând cu ei doza de distracție și competiție care i-a consacrat.

Apariția lor promite momente pline de haz, adrenalină și nostalgie pentru fanii care i-au urmărit în aventura lor câștigătoare din America Express. Ediția specială va fi difuzată luni, 13 octombrie, la Antena 1.

Emisiunea „Asia Express” nu va fi difuzată duminică, 12 octombrie

Antena 1 a anunțat o modificare temporară în grila de programe, care îi va afecta pe fanii emisiunii Asia Express – Drumul Eroilor. Show-ul de aventură, urmărit de milioane de telespectatori, nu va mai fi difuzat duminică, 12 octombrie, din cauza transmisiunii meciului România – Austria, programat la ora 21.45.

Partida face parte din preliminariile Campionatului Mondial de fotbal 2026, iar postul Antena 1 deține drepturile de difuzare. Astfel, pentru a face loc evenimentului sportiv, ediția de duminică a emisiunii a fost mutată.

Pentru a nu-i dezamăgi pe fani, producătorii Asia Express au decis să extindă difuzarea emisiunii în săptămâna următoare. Așadar, concurenții de pe Drumul Eroilor vor putea fi urmăriți luni, marți, miercuri și joi, între orele 20.00 și 23.30. Ediția amânată va fi transmisă joi, 16 octombrie.

Schimbarea va aduce ajustări și în grila altor programe, printre care și serialul „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”, care nu va mai fi difuzat joi.

