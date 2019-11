Cătălin Botezatu a revenit în forță după problemele de sănătate! A lansat o colecție mass market

De Andreea Romaniuc Archip,

Cătălin Botezatu a revenit cu primul show de modă după perioada de recuperare, realizat și produs de el integral. Designerul a fost îndelung aplaudat și ovaționat de toți cei prezenți la finalul lansării deja obișnuitei

colecții mass market din prag de sărbători.

„Am încercat să aduc un pic din magia Crăciunului, am creat un colț de

parc cu un brad frumos și o bancă, am adus o actriță de la Teatrul

Excelsior și pe fetița Iannei Nova, Erikuța, ca să am un moment care să

ne îndemne să fim mai buni, am avut chiar și un șemineu. Am vrut să îmi

port invitații într-o poveste și se pare că am reușit. A fost emoționant

să văd atât de mulți oameni dragi mie, să simt pur și simplu bucuria lor

că sunt bine, să îi am aproape. Nu există sentiment mai frumos decât

acela să simți că ești iubit, susținut și că îți este apreciată munca.

Le multumesc enorm celor prezenți pentru că au stârnit un amalgam de

sentimente și de emoții în mine”, a declarat Cătălin Botezatu.

Teo Trandafir, Diana Dumitrescu, Ilinca Vandici, Simona Pătruleasa,

Raluca Bădulescu, Cătălin Scărlătescu, Cătălin Cazacu, Giani Chiriță,

Șerban Copoț, Adina Halas și multe alte persoane publice au fost în sală

și l-au aclamat și susținut.

Foto: Sorin Cioponea