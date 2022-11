De-a lungul timpului, Cătălin Botezatu a avut relații cu multe femei frumoase și de multe ori a preferat să țină ascunsă relația pe care o avea. Invitat în emisiunea „După faptă și răsplată”, moderată de Cristina Șișcanu la Metropola TV, celebrul designer a declarat că are doi copii, ambii băieți. El nu-i ajută financiar, pentru că este de părere că poate folosi acei bani în scop caritabil.

„Eu am doi copii de care știu sigur. Ambii băieți. Oamenii din familia mea, părinții și așa mai departe, au tot ce le trebuie. De ce nu ar merge banii mei într-o altă direcție, la niște oameni care chiar au nevoie de ei? Copiii mei poate că au nevoie de bani, poate că nu. Dar copiii, în general, ar trebui să muncească. Mă gândeam, anul trecut, ce ar fi să-mi facă o doamnă cadou o fetiță? Aș fi topit, s-ar duce pe râpă toată cariera mea”, a spus Cătălin Botezatu.

Vedeta a precizat că ambii băieți îi seamănă extrem de mult. „Se știe de ei de mulți ani. Se știe și am spus dintotdeauna că nu vreau să-mi implic familia și când spun asta, mă refer și la cei doi fii și la iubitele, soțiile, amantele. Eu cred că asta ține de demnitatea unui bărbat adevărat, iar eu vreau să cred că sunt așa și voi rămâne așa. Nu îmi place să-mi expun persoanele pe care le iubesc presei. Seamănă leit cu mine, iar în rest nici nu contează. Unul dintre ei l-am ținut ascuns pentru că el s-a ținut ascuns. De restul s-a știut. Nu sunt secretos”, declara Cătălin Botezatu în trecut, pentru VIVA!

Recomandări REPORTAJ. Medic de familie la 65 de ani, cu cel mai în vârstă pacient, 94 de ani. În Tulcea, o treime dintre posturile din cabinete sunt ocupate de pensionari

Cătălin Botezatu a adoptat un copil la distanță

Atunci când a fost invitat în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, designerul a vorbit despre copilul pe care l-a adoptat la distanță și pe care l-a ajutat chiar și după vârsta majoratului.

„De-a lungul timpului, au venit la mine părinți, tați sau mame cu tot felul de copii și asta cu televiziuni și au susținut tot la televiziuni concurente că acești copii sunt ai mei. Da, am fost un fluturaș în tinerețe și e posibil să am mulți copii. Ceea ce este adevărat e că am adoptat un copil la distanță de care m-am ocupat mulți ani și pe care l-am văzut mulți, mulți ani.

Deal-ul a fost să îi trimit o sumă de bani până la 18 ani. A împlinit acești ani, bineînțeles îi trimit în continuare bani, deja are o viață a lui. E tot un băiat. Mai departe sunt lucruri în viața mea pe care am hotărât să nu le mai discut. Aș face rău atât persoanelor în cauză și familiilor lor. Sunt subiecte sensibile care au fost dezbătute de presă într-un mod desuet, eronat, deformat”, a precizat Cătălin Botezatu.

Recomandări Însemnări din Odesa. Înainte de război, ghizii transportau turiștii cu mașini electrice. Astăzi, monumentele UNESCO sunt protejate în cutii antibombă

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Cum a depistat Ion Marin cancerul: „Lumea să știe, fiindcă nicio analiză nu arăta nimic în neregulă”

Playtech.ro Tragica moarte a unui artist complet: de ce ar fi fost ucis, de fapt, Ioan Luchian Mihalea, fondatorul Song și Minisong

Viva.ro Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare

Observatornews.ro Două familii şi-au împărţit pumni şi picioare la Târgul de Crăciun din Piața Constituției. Motivul: Care copil se dă primul în carusel

Știrileprotv.ro A fost mâncat de porcii din gospodărie. Sfârșit dramatic pentru un bărbat din Botoșani

FANATIK.RO De ce nu e bine să pui magneți pe frigider. Mulți români nu știu că e o mare greșeală

Orangesport.ro Scandal la Cupa Mondială! SUA au modificat steagul adversarei din grupă. Cum arată acum şi care e explicaţia din spatele controversei | FOTO

HOROSCOP Horoscop 27 noiembrie 2022. Berbecii nu prea vor avea parte de liniște, din cauza unor complicații pe care le descoperă acum

PUBLICITATE AVON LIVE SHOPPING! Beneficiază de ultimele oferte de Black Friday