Apariția lui Emmanuel Macron la Forumul Economic Mondial de la Davos a devenit rapid virală, însă nu datorită declarațiilor politice, ci unui detaliu de stil care a atras toate privirile: ochelarii de soare purtați în interior. Gestul neobișnuit al președintelui Franței a stârnit comentarii, glume și chiar speculații în presa internațională.

În timpul discursului susținut marți, 20 ianuarie 2026, la summitul de la Davos, Elveția, Emmanuel Macron a purtat o pereche elegantă de ochelari de soare, deși se afla într-un spațiu închis. Mulți au comparat instantaneu apariția sa cu imaginea lui Tom Cruise în celebrul film „Top Gun”, datorită aerului sofisticat și ușor cinematografic al accesoriului.

Apariția lui Emmanuel Macron la Forumul Economic Mondial de la Davos a stârnit controverse, după ce președintele Franței a purtat ochelari de soare în interiorIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 7

De ce a purtat Emmanuel Macron ochelari de soare în interior

Presa franceză a relatat ulterior că liderul de la Élysée ar fi suferit o hemoragie subconjunctivală, cauzată de ruperea unui mic vas de sânge la nivelul ochiului, motiv pentru care ar fi ales să își protejeze privirea. Ochelarii purtați de Macron sunt semnați de brandul francez Maison Henry Jullien, modelul Pacific S 01 Double Or Palladium.

Subiectul a fost adus în discuție inclusiv de președintele SUA, Donald Trump, care a făcut o remarcă ironică în discursul său: „L-am văzut ieri cu ochelarii aceia frumoși de soare. Ce naiba s-a întâmplat? De fapt, chiar îmi place de el, chiar dacă e greu de crezut”. Declarația a alimentat și mai mult dezbaterea din mediul online, unde internauții au împărțit opiniile între admirație și amuzament.

Cât costă ochelarii de soare purtați de Emmanuel Macron

Designerul Cătălin Botezatu a oferit pentru Click! un punct de vedere avizat asupra alegerii vestimentare. Creatorul de modă a lăudat marca de ochelari, menționând că deține și el mai multe modele ale celebrului brand. Potrivit acestuia, Maison Henry Jullien este un nume de referință în zona accesoriilor premium, iar modelul ales de Macron reflectă eleganță și rafinament. Prețul ochelarilor ajunge la 659 de euro.

„Apariția lui Emmanuel Macron la Forumul Economic Mondial de la Davos nu a trecut neobservată. Modelul ales de președintele Franței aparține casei Maison Henry Jullien, un brand de lux cu istorie de peste un secol, sinonim cu rafinamentul discret și execuția artizanală. Concret, vorbim despre un model aviator metalic, cu finisaj palladium și lentile fumurii. Modelul cu pricina este Pacific S 01.

De ce a purtat Macron ochelari de soare la interior? Explicația oficială a fost una medicală. Macron a avut o problemă temporară la un ochi, iar lentilele închise au fost o formă de protecție. Însă, dincolo de motiv, efectul de imagine a fost incontestabil”, a spus el.

Cătălin Botezatu a dat verdictul

Și a continuat: „Look-ul a transmis autoritate, control și o doză calculată de nonșalanță. Macron are o fizionomie echilibrată, cu maxilar bine definit și trăsături clare. Forma aviatorilor temperează rigiditatea feței și adaugă o notă de masculinitate clasică. În plus, metalul subțire nu încarcă vizual, iar lentila fumurie păstrează contactul uman.

Este o alegere inteligentă, nu una ostentativă. Cu alte cuvinte, nu e vorba de modă stridentă, ci de un accesoriu ales matematic. Ochelarii purtați de Macron sunt excelenți, din punct de vedere estetic, dar nu sunt universali. Se potrivesc fețelor ovale sau ușor alungite. Pe un chip rotund sau foarte mic pot domina și crea un efect disproporționat”.

„Ochelarii lui Emmanuel Macron, de la Davos, nu au fost un moft și nici o aroganță stilistică”

Botezatu a subliniat însă că purtarea ochelarilor de soare în interior este acceptată doar în anumite contexte, precum motive medicale, apariții scenice sau situații speciale care justifică un astfel de accesoriu. În lipsa unei explicații clare, un asemenea gest poate deveni ușor subiect de controverse.

„Purtarea lor la interior este acceptabilă doar în contexte speciale sau medicale. Altfel, pot crea o barieră în comunicare. Ramele sunt produse în Franța, în regiunea Jura, folosind tehnici tradiționale, unele piese având chiar straturi de aur double.

Nu este un brand „de trend”, ci unul de patrimoniu. Ochelarii lui Emmanuel Macron, de la Davos, nu au fost un moft și nici o aroganță stilistică. Au fost o combinație reușită între context, fizionomie, brand și mesaj.

Da, se pot purta și la interior, dar nu oricum și nu de oricine. Pe Macron îl avantajează. Pe alții s-ar putea să-i trădeze. Morala? Stilul adevărat nu ține de preț, ci de potrivire. Iar, uneori, o pereche de ochelari spune mai mult decât o mie de cuvinte”, a mai punctat Cătălin Botezatu.

România va cumpăra 12 trenuri propulsate cu hidrogen. Distanța pe care o pot parcurge cu un singur rezervor, la o viteză de 140 km/h
Știri România 13:00
România va cumpăra 12 trenuri propulsate cu hidrogen. Distanța pe care o pot parcurge cu un singur rezervor, la o viteză de 140 km/h
Un muncitor român a murit după ce a agonizat două zile și nimeni nu a chemat ambulanța, în Germania
Știri România 12:34
Un muncitor român a murit după ce a agonizat două zile și nimeni nu a chemat ambulanța, în Germania
Monden

Cătălin Botezatu, despre ochelarii de soare purtați de Emmanuel Macron. Cât costă un astfel de model: „Un brand de lux cu istorie de peste un secol"
Stiri Mondene 13:50
Cătălin Botezatu, despre ochelarii de soare purtați de Emmanuel Macron. Cât costă un astfel de model: „Un brand de lux cu istorie de peste un secol”
Cine este Daria Ponomarenko, al doilea Golden Buzz de la „Românii au talent" 2026. Carmen Tănase a apăsat butonul auriu în prima ediție a sezonului 16
Stiri Mondene 13:33
Cine este Daria Ponomarenko, al doilea Golden Buzz de la „Românii au talent” 2026. Carmen Tănase a apăsat butonul auriu în prima ediție a sezonului 16
Politic

Nicuşor Dan, huiduit şi aplaudat la Focşani: „La mulţi ani, dragi focşăneni, care huiduiţi". Şeful statului s-a prins în Hora Unirii
Politică 12:57
Nicuşor Dan, huiduit şi aplaudat la Focşani: „La mulţi ani, dragi focşăneni, care huiduiţi”. Şeful statului s-a prins în Hora Unirii
Ziua Unirii Principatelor: Nicușor Dan a mers la Iași și Focșani, Ilie Bolojan a rămas la București
Politică 09:56
Ziua Unirii Principatelor: Nicușor Dan a mers la Iași și Focșani, Ilie Bolojan a rămas la București
