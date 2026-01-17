Macron, cu un ochi roșu în fața armatei

Înainte de a-și începe discursul în fața armatei, Emmanuel Macron a simțit nevoia să explice condiția ochiului său roșu. „Vă rog să scuzați aspectul inestetic al ochiului meu”, a spus președintele Franței, susținând că este „ceva total neînsemnat”.

„Considerați-l pur și simplu o referință involuntară la ochiul tigrului la începutul acestui an. Pentru cei care cunosc referința, este un semn de determinare”, a glumit el apoi, fără ca această referință să fie evidentă la prima vedere, relatează HuffPost.

Întrebarea a apărut rapid pe rețelele de socializare. „Ce este în neregulă cu ochiul lui Macron?”, s-au întrebat mai mulți internauți.

Contactat de Le Parisien, Palatul Élysée a încercat să liniștească publicul, raportând diagnosticul medicului șef: „Este pur și simplu un mic vas de sânge din ochi care a sângerat. Este complet benign”.

Președintele ar fi suferit o hemoragie subconjunctivală

În termeni medicali, o astfel de sângerare la nivelul ochiului se numește „hemoragie subconjunctivală”.

Această sângerare benignă „poate fi spontană, cel mai adesea, sau poate apărea după un efort de tuse, vărsături…”, explică pentru HuffPost doctorul Paul Goupillou, oftalmolog la spitalul Lariboisière din Paris.

Hemoragia poate apărea și „după un traumatism, dar nu este cazul aici” și poate fi favorizată de hipertensiunea arterială, adaugă medicul.

Așa cum au sugerat șeful statului și anturajul său, aceasta „nu afectează vederea”, precizează Paul Goupillou.

În ciuda caracterului său benign, Emmanuel Macron nu va scăpa prea curând de acest „ochi de tigru”: hemoragia „dispare în 10-15 zile, luând diferite nuanțe, mai întâi roșu aprins, apoi vin roșu”, subliniază Institutul Daviel Ophtalmologie din arondismentul 17 al Parisului.

