De ce cimentul produce atât de mult CO₂

Instalația Catch4Climate este prima demonstrație la scară industrială din lume a tehnologiei Pure Oxyfuel dezvoltată de thyssenkrupp Polysius pentru producția cimentului. Ea nu este încă o fabrică comercială obișnuită, ci o linie construită special pentru testarea tehnologiei în condiții reale. Problema începe chiar de la materia primă.

Pentru fabricarea cimentului este nevoie de clincher, iar pentru obținerea lui calcarul trebuie încălzit la temperaturi uriașe. În cuptorul rotativ, temperatura ajunge la aproximativ 1.450°C. Dar CO₂-ul nu vine doar de la combustibilul ars pentru producerea căldurii. Când calcarul este încălzit, el se descompune chimic și eliberează dioxid de carbon.

Asta face industria cimentului greu de „curățat”: chiar dacă energia ar veni din surse mai puțin poluante, procesul chimic în sine continuă să producă CO₂. Thyssenkrupp Polysius arată că cea mai mare parte a emisiilor provine tocmai din descompunerea calcarului, nu din combustibil.

Trucul germanilor: au scos aerul din cuptor

Soluția pare surprinzător de simplă. În fabricile clasice, combustibilul este ars cu aer. Numai că aerul conține aproximativ 21% oxigen, restul fiind în principal azot. Azotul intră și el în cuptor și diluează gazele rezultate. Noua instalație elimină această problemă: în loc de aer atmosferic, introduce oxigen pur.

Fără cantitatea uriașă de azot din aer, gazele evacuate conțin mult mai mult CO₂. În sistemul Pure Oxyfuel, concentrația dioxidului de carbon poate ajunge la aproximativ 90%, ceea ce îl face mult mai simplu de separat și captat. Cu alte cuvinte, germanii nu încearcă să „prindă” CO₂-ul dintr-un amestec enorm de gaze, ci îl fac din start mult mai concentrat.

Cuptorul a funcționat cu 100% oxigen și poate captura până la 95% din CO₂

Tehnologia nu mai există doar pe hârtie. Pe 22 iulie 2026, cuptorul instalației din Mergelstetten a funcționat în regim Oxyfuel cu alimentare cu 100% oxigen. A doua zi, echipa a reușit pentru prima dată să captureze CO₂ de înaltă puritate în unitatea de purificare. Pentru demonstrație, dioxidul de carbon captat a fost transformat în gheață carbonică. Testul a confirmat că sistemul complet poate funcționa: de la arderea cu oxigen pur până la separarea efectivă a CO₂-ului.

Germania a construit cu 120.000.000 de euro prima instalație din lume care folosește oxigen pur la 1.450°C și poate capta până la 95% din CO₂
Imagine generată cu AI

Ținta proiectului este uriașă. Potrivit thyssenkrupp, tehnologia instalată la Mergelstetten poate permite captarea a până la 95% din emisiile de CO₂ rezultate din producția clincherului. CO₂-ul captat nu trebuie neapărat aruncat sau eliberat ulterior în atmosferă. După purificare și comprimare, acesta poate fi depozitat sau folosit drept materie primă în alte industrii, inclusiv în procese chimice. Aici este una dintre marile mize ale proiectului: o substanță care astăzi ajunge în atmosferă ar putea deveni un produs separat și utilizabil.

120 de milioane de euro pentru o instalație care produce 450 de tone pe zi

Proiectul nu este unul de laborator. La Mergelstetten a fost construită o linie separată de cuptor rotativ, capabilă să producă aproximativ 450 de tone de clincher pe zi. Investiția în construirea și operarea instalației depășește 120 de milioane de euro, iar proiectul a fost realizat fără finanțare publică.

În spatele lui se află patru mari producători europeni de ciment: Buzzi/Dyckerhoff, Heidelberg Materials, SCHWENK Zement și Vicat. Ei au creat compania de cercetare CI4C special pentru dezvoltarea acestei tehnologii.

Partea mai puțin spectaculoasă: oxigenul pur trebuie produs

Există însă și un cost. Oxigenul pur nu apare gratis, el trebuie separat din aer, iar purificarea și comprimarea CO₂-ului consumă, la rândul lor, energie. Tocmai de aceea instalația germană va fi testată timp îndelungat: nu trebuie demonstrat doar că tehnologia funcționează, ci și că poate fi folosită la scară mare fără ca energia și costurile suplimentare să o facă neviabilă.

Proiectul Catch4Climate este gândit ca o instalație de cercetare și dezvoltare, iar datele obținute aici vor fi folosite pentru viitoarele fabrici comerciale.

Următorul pas: 1,2 milioane de tone de CO₂ pe an

Tehnologia se pregătește deja pentru o scară mult mai mare. La Lägerdorf, tot în Germania, Holcim construiește o instalație industrială care va folosi Pure Oxyfuel. Proiectul este conceput pentru a reduce emisiile cu aproximativ 1,2 milioane de tone de CO₂ pe an și este programat să intre în funcțiune în 2028.

Dacă tehnologia își confirmă eficiența și costurile pot fi ținute sub control, avantajul ar putea fi enorm: în loc să încerce să elimine doar emisiile produse de combustibili, fabricile ar putea captura inclusiv CO₂-ul care apare inevitabil atunci când calcarul este transformat în clincher. Iar instalația germană de 120 de milioane de euro a reusit să producă clincher folosind oxigen pur și apoi să separe CO₂ de înaltă puritate.

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