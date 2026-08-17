„Despre domnul Fritz numai de bine. În acest caz, cel de astăzi, este o problemă între dânsul și justiție și nu am de gând să îi răspund deloc”, a afirmat Grindeanu, aflat la Parlament.

Apoi a rostit 5 cuvinte: „Spun doar atât: Fără condamnați în funcții publice. Atât”. El a făcut astfel trimitere la inițiativa USR din 2019, „Fără penali în funcții publice”.

Întrebat dacă social-democrații mai pot face guvern cu USR, ținând cont de criza politică și de faptul că Ilie Bolojan este premier demis din 5 mai, Grindeanu a replicat: „Nimic nu este legat de această decizie. PSD a avut și are în continuare mari rețineri în a face majoritate cu USR, la fel ca USR. Ei au dat decizii. Și USR, și PNL au avut decizii interne prin care au spus că nu mai doresc să facă parte dintr-o coaliție cu PSD. Noi nu am dat decizii de acest tip, dar este foarte greu să faci colaborări cu USR-ul din perspectiva PSD-ului în acest moment”.

Reamintim că CCR, condusă de Simina Tănăsescu, s-a pronunțat luni 17 august, pe noua Lege a integrității (ANI), adoptată recent de Parlament. Cea mai controversată prevedere, atacată la CCR de PNL și USR, era aceea că aleșii aflați în funcție își pierd mandatul în 30 de zile dacă au o decizie definitivă de incompatibilitate sau conflict de interese, chiar dacă aceasta este anterioară noii legi. În această situație este Dominic Fritz. Iar CCR a decis că amendamentul PSD, care îl vizează inclusiv pe Fritz, este constituțional.

În urma deciziei CCR, Dominic Fritz își poate pierde mandatul de primar al Timișoarei. Asta pentru că în iunie a pierdut definitiv procesul cu ANI, iar Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit atunci că Fritz este în conflict de interese.

Decizia Curții Constituționale a venit la trei zile după discuția separată dintre președinta CCR, Simina Tănăsescu, și premierul demis, Ilie Bolojan, în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean, fără ca această întâlnire să fi fost anunțată public.

Dominic Fritz este primar în Timișoara după alegerile locale din septembrie 2020 și președinte USR din iunie 2025.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE