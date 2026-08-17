Imaginile au fost realizate luni, 17 august, dintr-un avion comercial aflat la o altitudine cuprinsă între 8.000 și 10.000 de metri, în zona județului Teleorman. Nivelul scăzut al apei scoate la iveală suprafețe extinse de nisip, un semn caracteristic pentru perioadele cu debit redus pe Dunăre.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a transmis luni în ceea ce privește Dunărea, că debitul la intrarea în țară, secțiunea Baziaș, în intervalul 16-17 august a fost în ușoară scădere, având valoarea de 1350 de metri cubi/secundă, sub media multianuală a lunii august, de 3.900mc/s. În aval de Porțile de Fier debitele au fost în scădere.

De asemenea, debitul la intrarea în țară va fi staționar, de 1350 mc/s, în intervalul 17 august, ora 07.00, și 18 august, ora 07.00. „În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectoarele Gruia – Calafat, Zimnicea – Tulcea și la Corabia și staționare la Bechet și Tr. Măgurel”, conform INHG.

Potrivit sursei citate, debitul Dunării la intrarea în ţară, în intervalul 16 – 23 august, va fi relativ staționar în jurul acestei valori în primele zile, iar ulterior, din 21 august, va scădea ușor până la valoarea de 1300 mc/s până în ultima zi a intervalului de prognoză.