Dacă multe vedete aleg proceduri de mărire a bustului, Rocsana Marcu a decis să meargă împotriva curentului și să opteze pentru o micșorare de sâni combinată cu un lifting mamar, decizie luată din motive de sănătate și confort.

Rocsana Marcu și-a micșorat din nou sânii

Stabilită de ani buni în Dubai, unde profesează ca agent imobiliar de succes, fosta vedetă TV a mărturisit că s-a confruntat cu dureri severe de spate, iar mărimea bustului îi crea disconfort. Astfel, a apelat la o clinică de top din Emirate pentru o intervenție de ajustare.

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„Mi-am micșorat sânii. Toate vedetele și-i măresc, eu mi i-am micșorat, mi-am făcut lifting! Mă simt foarte bine, nu mai am dureri de spate. M-am dus la cel mai tare doctor de aici, din Dubai, la cea mai nouă clinică estetică de aici! Sunt niște condiții premium la clinică, îți trimit asistența care vine acasă după operație, timp de 10 zile, să aibă grijă de tine, îți trimit și pe cineva care să facă masaj de recuperare. Sunt foarte încântată! Mi-am mai făcut un lifting și o micșorare de sâni acum vreo 8-10 ani și acum a fost nevoie din nou de o mică micșorare. Trebuie să mai fac o intervenție și am apelat și la micșorarea sânilor ca să fie ok. Sunt bine, foarte bine! Dacă până acum îmi trebuia măsura L, la sâni, acum, în materie de lenjerie și haine mi se potrivește și un M”, a mărturisit Rocsana Marcu, conform Click.

Mândră de rezultat și de modul rapid în care se recuperează, vedeta s-a afișat într-o rochie vaporoasă la doar câteva zile de la ieșirea din sala de operații, arătând că se simte din nou plină de energie.

Rocsana Marcu face bani din imobiliare și se răsfață în vacanțe de lux

Pe lângă schimbarea fizică, Rocsana Marcu traversează o perioadă excelentă și pe plan profesional. Aceasta activează în domeniul imobiliar de lux din Dubai și susține că piața locală este extrem de dinamică, fiind căutată intensiv de investitori mari din întreaga lume.

Vedeta și-a dăruit o vacanță spectaculoasă în Statele Unite ale Americii, la Los Angeles și Las Vegas, unde și-a sărbătorit ziua de naștere alături de cele două fiice ale sale, Mayra și Indira.

„Ne-am întors din Los Angeles, a fost foarte frumos la Nobu, în Malibu. Am sărbătorit zilele noastre de naștere, pentru toate trei, noi așa ne sărbătorim, cu fetele. Ne-am întâlnit cu toate vedetele internaționale, au avut masă lângă noi, Kris Jenner, Wiz Khalifa… A fost foarte frumos! Am fost și în Las Vegas”, a încheiat Rocsana Marcu pentru sursa menționată anterior.

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