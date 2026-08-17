Peste 165.000 de cereri la ANCPI în numai patru zile

Doar în perioada 11–14 august 2026, la nivelul tuturor oficiilor din țară s-au înregistrat 165.146 de solicitări. Vârful de activitate a fost atins vineri, 14 august, când au fost depuse 31.608 cereri. Dintre acestea, aproape 10.000 au vizat extrase de carte funciară pentru informare (9.584), iar alte 5.919 au fost solicitări pentru extrase de autentificare, necesare în tranzacțiile imobiliare.

Cum se desfășoară procesarea cererilor și plata online

Reprezentanții ANCPI precizează că reluarea activității e-Terra permite procesarea treptată a tuturor dosarelor restante, revenirea la timpii normali de lucru fiind principala prioritate a instituției. Personalul oficiilor teritoriale lucrează în regim susținut pentru respectarea termenelor legale, însă volumul masiv de date introdus într-un interval scurt poate genera, temporar, timpi de așteptare mai mari la accesarea aplicației.

Pentru fluidizarea procesului, în aplicația e-Terra rămâne disponibilă opțiunea de plată cu cardul pentru serviciile și fluxurile care permit acest tip de decontare rapidă. Echipele tehnice monitorizează în permanență încărcarea serverelor pentru a preveni noi blocaje.

Ce se întâmplă cu celelalte platforme ANCPI

Decizia actuală de repornire vizează exclusiv sistemul integrat e-Terra, considerat prioritar pentru deblocarea activității imobiliare și cadastrale. Celelalte platforme electronice administrate de ANCPI urmează să fie repuse în funcțiune în mod etapizat, doar după finalizarea tuturor verificărilor tehnice și de siguranță.

Printre serviciile care vor fi accesibile în perioada următoare se numără Registrul de Transcripțiuni și Inscripțiuni (RTI), MyEterra, Registrul Proprietarilor, Titluri de Proprietate și Geoportal. Reluarea fiecărui serviciu în parte va fi anunțată public înainte de lansare.

Linii telefonice dedicate pentru cetățeni

Pentru a evita aglomerația la ghișeele oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, ANCPI recomandă cetățenilor și profesioniștilor din domeniu să folosească suportul telefonic. Liniile de Call Center unde pot fi obținute informații privind stadiul cererilor sau asistență pentru utilizarea e-Terra sunt: 0749012525, 0749016331 și 0735950582.

Preluarea solicitărilor prin telefon urmărește să clarifice majoritatea neclarităților fără a fi necesară deplasarea fizică la sediile teritoriale, în timp ce colectivele de lucru se concentrează pe soluționarea dosarelor restante.

Cel mai grav atac cibernetic de tip ransomware din istoria ANCPI

Criza actuală din sistemul de cadastru vine pe fondul atacului cibernetic major înregistrat la data de 14 iulie 2026. Atacatorii au vizat infrastructura de virtualizare a ANCPI, criptând și ștergând componente esențiale necesare funcționării aplicației e-Terra și ale serviciilor de e-mail. Incidentul a impus izolarea imediată a rețelei și intervenția de urgență a Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC), alături de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) și Cyberint.

Pentru restabilirea siguranței și prevenirea scurgerilor de date, întreaga infrastructură e-Terra a fost reconstruită de la zero și migrată în Cloudul Guvernamental. Deși reprezentanții Executivului și ai ANCPI au dat asigurări că baza națională de date referitoare la proprietăți și drepturi reale nu a fost afectată ori compromisă, indisponibilitatea platformei a paralizat piața imobiliară, suspendând mii de tranzacții, credite ipotecare și proceduri succesorale.

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