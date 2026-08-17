Ce trebuie să faci înainte de ziua mutării

Schimbarea domiciliului reprezintă un pas important, însă efortul logistic poate fi copleșitor. Împărțirea sarcinilor pe etape clare de timp îți permite să economisești resurse prețioase de energie, timp și bani.

Pregătirea din timp a tuturor detaliilor tehnice și organizatorice îți va salva ore bune de muncă și te va scuti de haosul din ziua transportului.

Cu două săptămâni înainte de mutare

În această etapă, atenția ta trebuie să se îndrepte către rezolvarea priorităților logistice și administrative:

Alege metoda de transport potrivită: Firmă specializată de mutări: Este alegerea ideală dacă îți dorești confort total. Echipa se ocupă de împachetat, încărcat și transportat, însă costurile sunt mai mari. Închirierea unei autoutilitare (dubiță): Opțiunea cea mai convenabilă pentru buget. Necesită efort fizic, deoarece încărcarea și descărcarea îți revin în întregime. Containere mobile de transport: O cale de mijloc flexibilă. Tu încarci bunurile în container, iar firma parteneră se ocupă exclusiv de transportul acestuia. Servicii de manipulare (doar ajutoare): Dacă ai deja mașina, poți angaja persoane doar pentru căratul obiectelor grele sau voluminoase.

Sortează și redu numărul obiectelor: Ia fiecare cameră la rând și evaluează-ți lucrurile. Fă grupuri distincte cu ce păstrezi, ce donezi și ce vinzi. Regula de aur: obiectele nefolosite în ultimele 6 luni ar trebui valorificate sau dăruite. Mobilierul bun sau electrocasnicele funcționale pot fi vândute online, iar hainele în stare bună pot fi donate centrelor caritabile.

Ia fiecare cameră la rând și evaluează-ți lucrurile. Fă grupuri distincte cu ce păstrezi, ce donezi și ce vinzi. Regula de aur: obiectele nefolosite în ultimele 6 luni ar trebui valorificate sau dăruite. Mobilierul bun sau electrocasnicele funcționale pot fi vândute online, iar hainele în stare bună pot fi donate centrelor caritabile. Transferă utilitățile: Anunță furnizorii de energie electrică, gaze, apă și internet cu cel puțin două săptămâni înainte pentru a programa transferul serviciilor pe noua adresă. Verifică totodată programul de colectare a deșeurilor în noua zonă.

Anunță furnizorii de energie electrică, gaze, apă și internet cu cel puțin două săptămâni înainte pentru a programa transferul serviciilor pe noua adresă. Verifică totodată programul de colectare a deșeurilor în noua zonă. Schimbă adresa în acte: Actualizează-ți adresa la bancă, la companiile de asigurări și la serviciile cu abonament.

Cu o săptămână înainte de mutare

Acum intri în faza finală a pregătirilor: începi să împachetezi majoritatea lucrurilor și confirmi detaliile logistice.

Reconfirmă detaliile mutării: Verifică ora, adresa și numărul de ajutoare cu firma de transport. Discută din timp despre obiectele masive sau fragile care necesită o atenție specială.

Verifică ora, adresa și numărul de ajutoare cu firma de transport. Discută din timp despre obiectele masive sau fragile care necesită o atenție specială. Împachetează lucrurile neesențiale: Începe cu cărțile, hainele de alt sezon și decorațiunile. Folosește folie cu bule, prosoape sau ziare pentru a proteja obiectele casante și etichetează clar fiecare cutie cu numele camerei în care va ajunge.

Începe cu cărțile, hainele de alt sezon și decorațiunile. Folosește folie cu bule, prosoape sau ziare pentru a proteja obiectele casante și etichetează clar fiecare cutie cu numele camerei în care va ajunge. Pregătește o geantă cu lucruri de primă necesitate: Pune într-un geamantan separat lucrurile folosite zilnic: produse de igienă, medicamente, încărcătoare, schimburi de haine și actele importante ale familiei.

Cu o zi înainte de mutare

Totul este aproape gata. Este momentul ultimelor retușuri care îți vor face ziua mutării mult mai simplă.

Dezasamblează mobila: Demontează paturile, birourile sau bibliotecile masive. Pune toate șuruburile și piesele mici în pungi etichetate și protejează mobilierul cu pături sau folie.

Demontează paturile, birourile sau bibliotecile masive. Pune toate șuruburile și piesele mici în pungi etichetate și protejează mobilierul cu pături sau folie. Curăță vechea locuință: Fă o curățenie de bază (aspirat, șters praful, igienizarea băii și bucătăriei) pentru a lăsa spațiul în stare bună. Scoate din priză și curăță frigiderul.

Fă o curățenie de bază (aspirat, șters praful, igienizarea băii și bucătăriei) pentru a lăsa spațiul în stare bună. Scoate din priză și curăță frigiderul. Împachetează ultimele obiecte: Lasă la îndemână doar cafetiera, căni, gustări și băuturi pentru ziua mutării.

Ce trebuie să faci după ce te-ai mutat

După ce camionul de transport a plecat, începe munca de amenajare. Scopul este să transformi noul spațiu într-un cămin funcțional și confortabil.

Obiectele esențiale pentru fiecare cameră

Pentru început, concentrează-te pe piesele esențiale de mobilier și accesorii din fiecare spațiu:

Cameră Obiecte esențiale de primă necesitate General Paturi pentru dormit, mese, scaune, coșuri de gunoi și produse universale de curățenie. Bucătărie O oală, o tigaie, ustensile de gătit, un set de farfurii, tacâmuri, căni, detergent și bureți de vase. Baie Hârtie igienică, prosoape, perdea de duș, săpun, șampon și pastă de dinți. Sufragerie Canapea, măsuță de cafea, televizor și un aspirator pentru întreținerea rapidă. Dormitor Lenjerii de pat, perne, pilote, umerașe pentru haine și o veioză pentru o lumină odihnitoare. Curte / Exterior Masă și scaune de exterior, o mașină de tuns iarba și unelte de bază pentru grădinărit (pentru cei care vor sta la casă).

Curățenia în noua casă

O curățenie temeinică scapă locuința de praful și deșeurile adunate în timpul renovării sau de la foștii proprietari.

Curățenia înainte de sosirea lucrurilor

Aspiră covoarele în profunzime: Utilizarea unui aspirator eficient ajută la îndepărtarea alergenilor și a părului de animale rămas în fibre.

Utilizarea unui aspirator eficient ajută la îndepărtarea alergenilor și a părului de animale rămas în fibre. Spală podelele: Folosește soluții adecvate pentru parchet și gresie pentru a îndepărta murdăria uscată și praful de șantier.

Folosește soluții adecvate pentru parchet și gresie pentru a îndepărta murdăria uscată și praful de șantier. Purifică aerul: Dacă spațiul a fost proaspăt zugrăvit, folosește un purificator de aer pentru a elimina mirosurile puternice de vopsea și compușii organici volatili.

Curățenia după instalare

Stabilește o rutină zilnică: Întreținerea constantă a podelelor împiedică acumularea mizeriei în timp ce despachetezi.

Întreținerea constantă a podelelor împiedică acumularea mizeriei în timp ce despachetezi. Igienizează textilele: Spală perdelele, husele și covoarele care au fost transportate în saci sau cutii.

Aplicații utile care îți ușurează mutarea

În era digitală, există numeroase instrumente gratuite sau contra cost care te ajută să organizezi procesul și să amenajezi noul spațiu:

Design și planificare spațiu

Roomstyler: Îți permite să creezi planuri 3D ale camerelor introducând dimensiunile reale și să testezi aranjarea mobilierului.

Îți permite să creezi planuri 3D ale camerelor introducând dimensiunile reale și să testezi aranjarea mobilierului. Autodesk Homestyler: O aplicație ușor de folosit cu modele 3D pentru a experimenta diverse stiluri de amenajare interioară.

O aplicație ușor de folosit cu modele 3D pentru a experimenta diverse stiluri de amenajare interioară. Magicplan: Folosește realitatea augmentată pentru a scana camerele și a genera schițe exacte ale locuinței.

Managementul sarcinilor

Todoist: Aplicație excelentă pentru liste de sarcini, proiecte și mementouri organizate pe categorii.

Aplicație excelentă pentru liste de sarcini, proiecte și mementouri organizate pe categorii. Microsoft To Do: Instrument simplu conectat la ecosistemul Microsoft, ideal pentru planificarea zilnică a sarcinilor.

Instrument simplu conectat la ecosistemul Microsoft, ideal pentru planificarea zilnică a sarcinilor. Asana: Aplicație complexă de gestionare a proiectelor, utilă pentru a urmări termenele limită în familie.

Inventar și organizare cutii

Sortly: Aplicație de gestionare vizuală a inventarului, care te ajută să ții evidența lucrurilor împachetate pe categorii și locații.

Aplicație de gestionare vizuală a inventarului, care te ajută să ții evidența lucrurilor împachetate pe categorii și locații. Moving Organizer Lite: Te ajută să evidențiezi conținutul fiecărei cutii (inclusiv prin fotografii) pentru o despachetare rapidă.

Sfaturi utile de la proprietari cu experiență

Nu încerca să despachetezi totul într-o singură zi: Concentrează-te mai întâi pe bucătărie și baie, apoi rezolvă restul camerelor treptat.

Concentrează-te mai întâi pe bucătărie și baie, apoi rezolvă restul camerelor treptat. Nu te stresa din prima cu așezarea finală a mobilei: Poți schimba aranjamentul ulterior, pe măsură ce te obișnuiești cu spațiul.

Poți schimba aranjamentul ulterior, pe măsură ce te obișnuiești cu spațiul. Creează un „punct de primire”: Pune într-un loc accesibil apă, gustări și șervețele pentru a te răcori în timpul manipulării cutiilor.

Pune într-un loc accesibil apă, gustări și șervețele pentru a te răcori în timpul manipulării cutiilor. Cere ajutor: Fie că apelezi la prieteni, familie sau profesioniști, o mână suplimentară de ajutor face o diferență uriașă.

Listă de verificare pentru inspecția noii case

Verificările tehnice rapide sunt obligatorii înainte de a te muta definitiv în noua locuință:

Electrocasnice: Testează frigiderul, cuptorul, mașina de spălat vase și mașina de spălat rufe, dacă ai luat o casă cu astfel de aparate.

Testează frigiderul, cuptorul, mașina de spălat vase și mașina de spălat rufe, dacă ai luat o casă cu astfel de aparate. Presiunea apei: Deschide robineții și dușul pentru a verifica presiunea și eventualele scurgeri sau scurgeri înfundate.

Deschide robineții și dușul pentru a verifica presiunea și eventualele scurgeri sau scurgeri înfundate. Sisteme de siguranță: Testează detectoarele de fum și monoxid de carbon, zăvoarele de la uși și camerele de supraveghere.

Testează detectoarele de fum și monoxid de carbon, zăvoarele de la uși și camerele de supraveghere. Instalația electrică: Verifică prizele, întrerupătoarele și tabloul de siguranțe.

Verifică prizele, întrerupătoarele și tabloul de siguranțe. Izolație și geamuri: Verifică etanșeitatea ferestrelor pentru a evita pierderile de căldură.

Verifică etanșeitatea ferestrelor pentru a evita pierderile de căldură. Structură și exterior: Inspectează acoperișul, jgheaburile și pereții pentru a depista eventuale crăpături sau infiltrații.

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