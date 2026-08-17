Greșeli frecvente care pot face zacusca amară

Gustul atât de îndrăgit pe care îl are zacusca este dat de dulceața cepei și a ardeilor copți, aroma ușor afumată a vinetelor, aciditatea roșiilor și consistența uleiului. Tocmai fiindcă prepararea presupune mai multe etape, coacere, curățare, tocare și fierbere îndelungată, există și mai multe momente în care zacusca poate căpăta un gust amar. Uneori amăreala este mai discretă și poate fi echilibrată. Alteori provine din ingrediente arse, din ulei rânced sau chiar din alterarea produsului, situații în care încercarea de a o drege nu mai este o idee prea bună. Totuși, este bine să putem face diferența.

Iată ce poate face zacusca amară:

Vinetele prea bătrâne

Una dintre cele mai frecvente cauze este alegerea unor vinete îmbătrânite sau prea coapte. Vinetele tinere și proaspete au coaja lucioasă, sunt ferme și par grele în raport cu dimensiunea lor. Pe măsură ce se maturizează excesiv, coaja devine mată, pulpa mai spongioasă, iar semințele se dezvoltă și se închid la culoare. În același timp, gustul poate deveni mai amar.

De aceea este bine să verificăm vinetele înainte de a pregăti o cantitate mare de zacuscă. După ce tăiem una, urmărim aspectul miezului și gustăm o bucățică de pulpă coaptă. Dacă pulpa are foarte multe semințe tari și închise la culoare sau este vizibil amară, nu ar trebui amestecată cu restul ingredientelor în speranța că roșiile și ceapa vor ascunde problema. O vânătă foarte amară poate afecta o oală întreagă de zacuscă.

Sărarea vinetelor crude este o tehnică utilă mai ales pentru eliminarea unei părți din apă și pentru modificarea texturii. În cazul soiurilor tinere și proaspete, nu este întotdeauna necesară pentru îndepărtarea amărelii.

Pulpa vinetelor sau a ardeilor a fost arsă

Coaja vinetelor e firesc să se înnegrească în timpul coacerii, mai ales dacă legumele sunt puse direct pe flacără sau pe o tablă încinsă. Aceasta nu înseamnă însă că și pulpa trebuie să fie arsă. Dacă vinetele sunt uitate pe foc, dacă flacăra este prea puternică sau dacă nu sunt întoarse suficient de des, arsura poate pătrunde până în miez. Aroma plăcut afumată se transformă atunci într-un gust acru-amărui, chiar persistent.

După coacere, coaja arsă trebuie îndepărtată cu grijă. Mai bine pierdem puțin din miez decât să introducem în zacuscă bucăți negre de coajă care vor amărî întreaga compoziție.

Același lucru este valabil pentru ardei și gogoșari. Ei trebuie copți până când coaja se desprinde ușor, dar pulpa trebuie să rămână moale, cărnoasă și dulce. După ce îi lăsăm câteva minute acoperiți, aburul ajută la desprinderea cojii. Curățăm apoi atât coaja înnegrită, cât și cotorul, semințele și nervurile interioare. Câteva mici punctulețe de arsură pot da o aromă ușor afumată, dar o cantitate mai mare de coajă arsă va da amăreală.

Ceapa a fost prăjită prea tare

Ceapa constituie baza dulce a zacuscăi. Ea trebuie gătită încet, în suficient ulei, până când devine moale și translucidă. O ușoară culoare aurie nu este o problemă, însă bucățile maro închis sau negre au deja gust de ars.

Dacă rețeta conține usturoi, acesta trebuie adăugat cu atenție. Usturoiul mărunțit se arde mult mai repede decât ceapa și devine amar și înțepător. Este mai sigur să fie pus după ce ceapa s-a înmuiat sau spre finalul preparării.

Pasta de tomate se poate arde foarte ușor

Bulionul, sucul de roșii sau pasta de tomate contribuie cu aciditate și dulceață. Pasta concentrată conține însă puțină apă și se lipește repede de fundul vasului. Dacă este pusă direct într-un ulei foarte fierbinte și nu este amestecată, se poate arde în mai puțin timp decât ne-am aștepta.

Zacusca s-a prins de fundul oalei

Pe măsură ce fierbe și pierde apă, zacusca devine tot mai densă. În ultimele etape, riscul de lipire este mult mai mare. Chiar dacă la suprafață compoziția pare în regulă, stratul de pe fundul vasului poate începe să se ardă.

O oală cu fund gros distribuie căldura mai uniform. Focul trebuie redus după ce compoziția începe să fiarbă, iar amestecarea trebuie să ajungă până la fund și în colțurile vasului. Spre final este nevoie de amestecări mai dese.

Dacă simțim miros de ars, oprim focul imediat. Transferăm partea neafectată într-un vas curat, luând-o de deasupra cu un polonic. Nu răsturnăm oala și, mai ales, nu răzuim fundul. Prin răzuire, bucățile arse care erau concentrate într-o zonă ajung în toată zacusca.

Uleiul este vechi, oxidat sau a fost ars

Zacusca conține o cantitate importantă de ulei, așa că gustul și starea lui contează mult. Uleiul păstrat prea mult timp, expus la lumină, aer sau căldură se oxidează și poate căpăta miros și gust rânced. De asemenea, nu este bine să fie încins până când fumegă. Pentru înmuierea cepei este suficientă o temperatură moderată.

Prea multe foi de dafin sau condimente măcinate

Foile de dafin au în mod natural o notă ușor amăruie. Folosite cu măsură, completează aroma legumelor, însă prea multe frunze, mai ales rupte sau măcinate, pot strica zacusca. Dafinul întreg este mai ușor de dozat și poate fi scos la final.

Cum să evităm ca zacusca să iasă amară

Cea mai sigură metodă de a evita o zacuscă amară este să gustăm pe parcurs. Vinetele să fie gustate după coacere, ardeii după curățare, uleiul înainte de folosire, sosul de roșii înainte de a-l turna în oală și compoziția de mai multe ori în timpul fierberii.

Un ingredient amar poate fi astfel aruncat înainte să ajungă în amestec, iar zacusca care începe să se prindă de fundul oalei poate fi salvată dacă observăm problema la timp.

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Cum putem repara o zacuscă deja amară

Cum putem repara o zacuscă deja amară. Sursă foto: Shutterstock

Înainte de a încerca orice mod de a repara, este bine să punem două-trei linguri de zacuscă într-un bol și să facem probe pe această cantitate. Astfel nu riscăm să stricăm definitiv întreaga oală de zacuscă.

Dacă zacusca s-a prins doar ușor, o mutăm imediat într-un vas curat, fără să atingem stratul ars de pe fund. Îndepărtăm foile de dafin și orice fragment vizibil de coajă arsă. Uneori această intervenție este suficientă, mai ales dacă problema a fost observată devreme.

Pentru o amăreală ușoară până la moderată provenită din vinete, ardei mai puțin dulci sau prea mult dafin, cea mai eficientă soluție este diluarea cu ingrediente bune. Putem începe inițial doar cu suc de roșii. Apoi, dacă mai este cazul, putem pregăti separat o cantitate de ardei sau gogoșari copți și curățați foarte bine, ceapă înmuiată lent. Le adăugăm treptat, gustând după fiecare completare. Diluarea poate reduce efectiv concentrația legumelor amare.

Un praf suplimentar de sare poate diminua percepția amărelii, cu condiția ca zacusca să nu fie deja suficient de sărată. Studiile arată că sodiul din sare poate suprima parțial percepția unor gusturi amare, dar efectul diferă în funcție de intensitatea amărelii.

Și o cantitate mică de zahăr poate echilibra gustul, mai ales dacă roșiile sunt foarte acide. Începem cu aproximativ o jumătate de linguriță pentru proba din bol, apoi calculăm proporția pentru oală. Zahărul nu trebuie să facă zacusca dulce.

De asemenea, puțin morcov dulce bine gătit sau ceapă călită lent oferă un rezultat mai firesc decât o cantitate mare de zahăr, așa că merită să le încercăm.

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Când zacusca nu mai poate fi salvată

O zacuscă prea arsă nu poate fi reparată în mod real. Zahărul, sarea sau roșiile pot ascunde parțial problema la prima degustare, dar gustul amar și mirosul de fum reapar după ce preparatul se răcește. La fel, dacă am folosit mult ulei rânced, este mai înțelept să renunțăm la lotul acele de zacuscă decât să adăugăm ingrediente bune peste el.

Trebuie făcută și o distincție între o greșeală de gust în timpul preparării și o problemă de siguranță apărută după o anume perioadă. Dacă amăreala a apărut într-un borcan păstrat o perioadă, iar capacul este bombat, borcanul curge, există mucegai ori un miros neobișnuit, produsul trebuie aruncat.

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Sursă foto: Shutterstock

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