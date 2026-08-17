Cu toate acestea, există o excepție remarcabilă pe hartă: un aeroport care nu a pierdut niciun bagaj din cauza propriilor instalații sau operațiuni în mai bine de trei decenii de funcționare.

Statisticile furnizate de compania de asigurări Mondassur arată că aproximativ 80% din bagajele pierdute sunt recuperate de proprietari după câteva zile, însă o valiză din 3.000 dispare definitiv. În acest context aglomerat al transportului aerian, aeroporturile asiatice – în special cele din Japonia – reușesc să mențină standarde impresionante de rigoare.

În timp ce Aeroportul Internațional Taoyuan din Taiwan a fost distins de Skytrax pentru viteza și precizia livrării bagajelor, performanța istorică absolută este deținută de o construcție spectaculoasă din Golful Osaka.

Aeroportul Internațional Kansai (KIX) a fost ridicat pe o insulă artificială aflată la trei kilometri de coastă și proiectat de celebrul arhitect Renzo Piano. Considerat o minune ingineriască inclusă în arhivele NASA ca primul aeroport oceanic în larg din lume, Kansai procesează anual peste 34 de milioane de pasageri, dintre care peste 27 de milioane pe rute internaționale.

Cu toate acestea, reprezentanții aeroportului confirmă că niciun bagaj nu a fost pierdut din vina infrastructurii sau a sistemelor proprii de la inaugurarea din 1994 și până în prezent.

Reprezentanții aeroportului explică faptul că în spatele acestui record nu stă o metodă miraculoasă, ci respectarea cu strictețe a fiecărui protocol. Procesele sunt executate fără abatere la fiecare etapă, combinând tehnologia modernă de triere automatizată cu munca meticuloasă a echipelor de la sol și a companiilor aeriene.

În primăvara anului 2026, aeroportul a finalizat noi etape de modernizare, introducând sisteme de self-service pentru predarea bagajelor și extinzând zonele de securitate pentru a optimiza fluxul de călători.

În clasamentul mondial Skytrax pe anul 2026, Kansai ocupă locul 25 în topul celor mai bune aeroporturi din lume, ierarhie condusă de Changi din Singapore. Totuși, când vine vorba de garanția că hainele, produsele cosmetice și lucrurile personale vor ajunge pe bandă la doar câteva minute după aterizare, aeroportul japonez rămâne un lider absolut de neegalat.

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