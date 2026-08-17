These goats were really "hooving" it. 🐐



A pair of goats in Portland were spotted joining the morning commute when they hopped onto a bus but were quickly shooed out by a passenger. TriMet says the goats were kicked off the bus and then wandered over to a nearby shopping center… pic.twitter.com/39lMF5aBux — ABC7 News (@abc7newsbayarea) August 13, 2026

Cum au ajuns caprele în autobuz, proprietarul e siderat

În timp ce ușile autobuzului se închideau, acestea s-au redeschis pentru cei doi pasageri neobișnuiți: două capre tinere, despre care autoritățile locale au declarat că au scăpat din țarcul lor.

Imaginile arată cum alți călători, vizibil surprinși, le-au ghidat afară din vehicul după ce șoferul a deschis din nou ușile. „Nu au abonament valabil”, a glumit șoferul în fața pasagerilor.

Lrae Anderson, un locuitor al zonei și proprietarul caprelor, a declarat că acestea se numesc Billy the Kid și Billy the Goat.

„Nu-mi venea să cred că au traversat strada aglomerată și au încercat să urce în autobuz” , a spus Anderson, care este și rapper cunoscut sub numele de Copper Loc.

Potrivit acestuia, copiii săi uită uneori să închidă poarta incintei în care locuiesc animalele. Anderson a adăugat că, pentru a preveni alte evadări, a instalat un lacăt și a îmbunătățit gardul.

Caprele au devenit rapid virale

TriMet, compania de transport local, a publicat miercuri pe Instagram filmarea cu cei doi iezi aventurieri. Postarea a strâns peste 5,4 milioane de vizualizări, iar Tyler Graf, purtător de cuvânt al companiei, a declarat: „Videoclipul cu urcarea lor în autobuz a stârnit imaginația multor oameni” .

Anderson a dezvăluit că această întâmplare i-a servit drept inspirație pentru o nouă piesă muzicală. „Deja am început să scriu un cântec despre capre”, a spus el, în timp ce se pregătea pentru un concert programat în Seattle.

Incidentul a fost comparat cu o întâmplare din 2002, când un coiot a urcat într-un tren ușor MAX din Portland, neaflat în serviciu la acel moment. Acea poveste a inspirat chiar și un videoclip muzical.

În ceea ce privește caprele, acestea au fost aduse în siguranță acasă de un vecin binevoitor. Anderson a explicat că le-a cumpărat în urmă cu trei luni pentru a curăța tufișurile de mure de pe proprietatea familiei sale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE